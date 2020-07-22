Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman onbaşı öldü (2)

İSTANBUL´DA GÖREV YAPIYORDU
Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde otomobilin otoyol gişelerinin bariyerlerine çarpması sonucu yaşamını yitiren Erhan Uçar´ın (24), Sancaktepe İlçe Jandarma Komutanlığı´nda uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi. Uçar´ın acı haberi Düzce Dededüzü köyünde yaşayan ailesine ulaştı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Selda Hatun TAN-Cihan TEKER
2020-07-22 11:14:42
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