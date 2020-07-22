Kartepe İHL Spor Salonu’nun çevre imalatı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe İHL Spor Salonu’nun çevre imalatı başladı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği ve dış cephesi tamamen şekillenen Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) Kapalı Spor Salonu'nun çevre imalatlarına başlandı.

Kartepe İHL Spor Salonu’nun çevre imalatı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği ve dış cephesi tamamen şekillenen Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) Kapalı Spor Salonu’nun çevre imalatlarına başlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Kartepe Anadolu İHL yanına spor salonu inşa ediliyor. Yapının dış cephesi tamamen şekillenirken çevre imalat işlerine başlandı. Yaklaşık bin 100 metrekare taban alanı üzerine inşa edilen ve toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak yapının, çevre perde duvar temel betonu döküldü. Ekiplerin hummalı çalışmaları devam ederken yapının elektrik tesisat montajına, mekanik havalandırma kanal tesisatına ve tavanların saten imalatına devam ediliyor. Çevre imalatlarına da başlanan yapının çevre perde duvar temel betonu döküldü. Alçı sıva imalatlarını da sürdüren ekipler, paslanmaz imalatını tamamlarken kapıların ve pencerelerin oturduğu çerçeve olan söve montajına başladı.
Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. Ortak saha alanına 28 çarpı 15 metre ölçülerinde basketbol sahası ve 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. 220 kişilik tribün yapılacak olacak spor salonunda antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay bayan engelli tuvaletleri, güvenlikidare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe yer alacak. Ayrıca 1.katta diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon bulunacak. Spor salonunun yapımında 33 ton demir, 15 ton hasır çeliği kullanılacak. Yapıda 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık bin metreküp hazır beton uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mısır tarlasında kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Mısır tarlasında kenevir operasyonu
Başkan Kocaman semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kocaman semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla ...
Başkan Şayir, bayram öncesi mezarlıkları denetledi
YEREL HABERLER Başkan Şayir, bayram öncesi mezarlıkları denetledi
Kurban satış yerleri ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Kurban satış yerleri ilaçlanıyor
Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman onbaşı öldü (2)
YEREL HABERLER Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman ...
Kartepe Sanayi Sitesi’ne konforlu ulaşım
YEREL HABERLER Kartepe Sanayi Sitesi’ne konforlu ulaşım
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını ...
Başkan Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor
Hibe alarak bahçesine kivi fidanı dikti, 50 ton rekolte hedefliyor
YEREL HABERLER Hibe alarak bahçesine kivi fidanı dikti, 50 ton ...
Hat 800’e ilave sefer
YEREL HABERLER Hat 800’e ilave sefer
Kurban Bayramı alışverişi sokakları doldurdu Kocaeli’de bayram telaşı başladı Esnaflar bayram alış verişlerinden memnun
YEREL HABERLER Kurban Bayramı alışverişi sokakları ...
Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman çavuş öldü
YEREL HABERLER Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman ...
Kocaeli’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Tandıra giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Tandıra giren yılan itfaiye ekiplerini harekete ...
Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı
YEREL HABERLER Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya ...
İzmit esnafına bayram müjdesi
YEREL HABERLER İzmit esnafına bayram müjdesi
İzmit caddeleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER İzmit caddeleri dezenfekte ediliyor
Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak
YEREL HABERLER Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak
Düzce’de 45 bin TL’lik altın çalan 3 hırsız kovalamacada yakalandı Gözaltına alınan şüphelilerin sabıkaları kabarık çıktı
YEREL HABERLER Düzce’de 45 bin TL’lik altın çalan 3 hırsız ...
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın Altın fiyatlarındaki artış düşük ayar altınları vitrine çıkarttı
YEREL HABERLER Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram ...
Uluslararası öğrencilere veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Uluslararası öğrencilere veda programı düzenlendi
Düzce´de hırsızlık yapan kişiler Gölcük´te yakalandı
YEREL HABERLER Düzce´de hırsızlık yapan kişiler Gölcük´te yakalandı
Kaçak cep telefonlarını sosyal medyadan satmaya çalışan kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak cep telefonlarını sosyal medyadan satmaya ...
Bayramda acemi kasap olmak istemeyenler bu kursta eğitim alıyor Kocaeli'de açılan kursa katılanlar Kurban Bayramına kesim elemanı olarak hazırlanıyor Uzman veterinerler, İslami usul ve yaralanmadan kesimin inceliklerini uygulamalı öğretiyor
YEREL HABERLER Bayramda acemi kasap olmak istemeyenler bu kursta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X