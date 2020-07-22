Mısır tarlasında kenevir operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, mısır tarlasına ekili halde 104 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi´nde O.B. ve E.B.´nin mısır tarlasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Tarlada arama yapan ekipler 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken O.B. ve E.B. isimli kardeşler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN

2020-07-22 11:27:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.