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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor” “’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz” “258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık”

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa, içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor” “’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz” “258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa, içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen bir programda konuştu. Programda yerlileşme hareketi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, yerli otomobilin önemine değinen Bakan Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşımanın derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektörde hakim kılmaya çalışıyoruz. Son 2 yıllık dönemde sanayinin farklı sektörlerinde bir çok ilki ekonomiye kazandırdık. Biliyorsunuz ki bu hafta sonu Türkiye’nin otomobilinin fabrikasının temelini attık. Sene başından bu yana çalışmaların başladığı fabrikanın temeli atıldı. Biz salgın koşullarında küresel bazda yatırımların durmasına rağmen çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOGG ile birlikte sektörde yeniliği bugünden şekillendirildiği iddiası bugünden ortaya konuldu. Çevreyi kirletmeyen elektrikli ve bağlantılı bir teknolojiyi hayata geçirerek ülkemizde tedarik teknolojisini hayata geçirdik. Avrupa’nın doğuştan teknolojili ilk ve tek SVU modeli 2022 yılının son çeyreğinde Türkiyemiz’den yola çıkacak. Dış basından takip ediyorsunuzdur. Temel atma törenin de çekilen fotoğraflar dış basında günün fotoğrafı olarak servis ediliyor. Bu iş gerçekten bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona, ülkemizi akıllı bir geleceğe hazırlama vizyonuna sahip” dedi.

“Kimya sektöründe geçen sene 22 milyar dolarlık açık verdik”
Kimya sektörüne yönelik yapılan yatırımlarla ile ilgili bilgiler aktaran Bakan Varank, “Kimya sektörü ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu sektör sayesinde petrol, doğal gaz, mineraller gibi hammaddeleri 70 binin üzerinde farklı ürünlere dönüştürebiliyoruz. İlaçtan boyaya, hijyenden tekstile aslında tüm teknoloji ve sanayinin gelişiminde kilit bir öneme sahip alandan bahsediyoruz. Herhangi bir ürün diğer sanayi ürünlerinin üzerinde pozitif etkiler oluşturabilir. Ancak, maalesef ki biz bu sektörde sadece geçen sene 22 milyar dolarlık açık verdik. Biz de buradan hareketle sektörün gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalara hız kazandırdık” diye konuştu.

“Cari açıkta yıllık 550 milyon dolarlık azalma bekliyoruz”
Yapılan yatırımlarla cari açıkta büyük ölçüde azalma olmasını beklediğini ifade eden Varank, “Kimya alanındaki yatırımları bölgesel öncelikli, stratejik ve proje odaklı desteklemeye teşvik ediyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bölge ülkemizin kimya odaklı tek ihtisaslı organize sanayi bölgesi. Biz ayrıca sektör üzerinde 3 devasa endüstri bölgesini de yakın zamanda ilan ettik. Ceyhan Petrokimya, SOCAR ve Toros Özel Endüstri Bölgeleri tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemiz sanayisinde yeni bir çağın kapısı açılacak. Kısaca bu bölgelerdeki çalışmalar ne alemde, ona değinmek istiyorum. Ceyhan’da yılın ikinci yarısında özel sektör yatırımlarının başlayacağını öngörüyoruz. Bölgenin toplamda 8,5 milyar dolarlık yatırım çekerek, yılda 1 milyar dolarlık ekonomik katkı üretmesini bekliyoruz. Ülkemizin ilk özel endüstrisi bölgesi olan SOCAR Özel Endüstri Bölgesini 2018’de ilan ettik. TOROS Özel Endüstri Bölgesini de bu sene ilan ettik. Bölgede yıllık 500 bin ton kapasiteli polipropilen tesisi kurulacak. Tesisin 2024 yılında üretime geçmesiyle birlikte, cari açıkta yıllık 550 milyon dolarlık azalma bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor”
“Bu dönemde uygulamaya koyduğumuz bir başka vizyoner politikamız da Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı oldu” ifadelerine yer veren Varank, “Geçen sene başlattığımız bu programla, hem yurt içi kabiliyetleri geliştirecek hem de küresel pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak şekilde kritik sektörlerde yerlileşmeyi ve katma değerli üretimi hedefliyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa, içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız. Bu programın en önemli özelliği, alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyip, ölçek ekonomisine imkan sağlaması” ifadelerini kullandı.
“Farklı destek mekanizmalarıyla, ülkemizi kimya sektöründe daha üst basamaklara taşıyacağız. İşte bugün temelini attığımız bu fabrika da, hiç kuşkusuz sektöre yeni ve farklı bir soluk getirecek” diyen Bakan Varank Konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık”
“Pandeminin belki de tek artısı, dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlayabildiğimizi fark etmemiz oldu. Yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacağız. Elbette imalat sanayi de bundan bağımsız değil. Dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanan firmalar, rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak. Biz de buradan hareketle, KOBİ’lerimizin dijital kabiliyetlerini geliştirmek üzere geçen sene KOSGEB aracılığıyla “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısına çıktık. Programa beklentilerimizin çok üzerinde bir talep geldi. Çağrı kapsamında 258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık. KOBİ’lerimiz bu destekle başladıkları projelerine devam ediyor.”

“’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz”
“Pandemiyle birlikte bu vizyoner çağrımız, çok daha anlamlı bir hale geldi. Yeni dönemde de dijitalleşme alanında KOBİ’lerimizi teşvik etmek üzere bir müjde vermek istedik. Bugün KOSGEB KOBİGEL kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz. Burada amacımız hem teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin envanterini genişletmek hem de bu teknolojileri kullanan firmalarımızın sayısını artırmak. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Çağrımız 17 Eylül’e kadar açık. KOBİ’lerimiz, bir nevi yarışma usulü olan bu çağrıya eDevlet üzerinden başvurabilirler. Çağrı sonuçlarını, Kasım ayı sonunda açıklamayı planlıyoruz.”

“Haziran ayında, bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu”
“Tüm dünyayı derinden etkileyen ve ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının anlamsızlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Zamanlı ve esnek politika yaklaşımımız sayesinde, bu zorlu süreçte ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını mümkün kıldık. Pandemiye rağmen, ülkemizde üretim durmadı. Takip ediyorsunuzdur, ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma var. Zorlu geçen Nisan ayının ardından, MayısTemmuz döneminde piyasalardan güzel haberler geldi. Mayıs ayında sanayi üretimi, Nisan’a göre yüzde 17,4 arttı. Sadece Haziran ayında, bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bakınız bu sayı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91’lik bir artışa karşılık geliyor. Yılın ilk yarısında OSB’lerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Gıda, kimya, mobilya ve makine imalatı gibi alanlarda yeni oyuncular reel sektöre girdi. Yatırım cephesinde de gelişmeler çok olumlu. Şunu unutmamamız gerekiyor. Bugünün yatırımı; yarının üretimi, istihdamı ve ihracatı olacak.”

“Salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi daha fazla”
“Yılın ilk yarısında özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgesi verdik. Haziran’da 859 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Reel sektör şu anda gayet canlı ve dinamik.Temmuz ayına ilişkin çok sevindirici bir gelişmeyi de ilk kez buradan paylaşmak istiyorum Temmuz’un ilk iki haftasında OSB’lerdeki elektrik tüketimi, NisanHaziran dönemini geride bırakmanın yanında, Mart’ın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi daha fazla. Ümit ediyorum ki bu canlanmayı, yılın geri kalanında da görmeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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