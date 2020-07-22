Kocaeli’de kamyon ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpıştı. Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.



Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi D650 Karayolu’nda Kocabayramlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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