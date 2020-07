Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı (2)

'KÜRESEL REKABET İÇİN İNOVASYONA YATIRIM YAPMAK GEREKİR'

Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES) Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi´nin temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, sanayici ve iş insanları katıldı. Bakan Varank törende yaptığı konuşmada, "Kocaeli'ne her gelişimde aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de sanayinin kalbi burada atıyor. 14 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölge, 4 Teknopark ve Bilişim Vadisi'nden aldığınız güçle üretimde, istihdamda ve ihracatta kritik bir rol oynuyorsunuz" dedi.

İnovasyona yatırıma değinen Bakan Varank, "Değerli sanayiciler, küresel rekabette vazgeçilmez bir oyuncu olmanın yolu, inovasyona yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de buradan hareketle ülkemizin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssünü Kocaeli'ne, Bilişim Vadisine konumlandırdık. Biliyorsunuz Türkiye'nin otomobilinin ön gösterim araçlarını burada halkımızın beğenisine sunmuştuk. Aralık ayından bu yana Vadiye olan firma başvurularında yüzde 50'lik bir artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv Endüstrisinde önemli bir konuma sahip "EDAG" Vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden 'FEV' ile sözleşme imzalandı. Bu şirket genişleme planlarını Bilişim Vadisinde yapmayı planlıyor. Biz vadiyi aynı zamanda teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz. İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma Ajanslarının finansmanıyla, Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduk. Burada elbette özel sektör şirketlerimiz ve STK'larımız da var. Bu platformla kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımları üretmeyi, yazılımcı havuzunu büyütmeyi ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'YAZILIM OKULLARI AÇACAĞIZ'

Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyeceklerini ve yazılım okulları açacaklarını söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu okullardan birisi de Bilişim Vadisinde kurulacak. Böylece gençlerimize teknolojinin farklı alanlarında yeni kabiliyetler kazandıracağız. Bununla birlikte, gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz. İşte temellerini bugün atacağımız Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi bu açıdan kritik bir öneme sahip. 16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası kalkınma ajansımızca finanse edilecek. Bu merkezin hayata geçmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin 500 kişiye uygulamalı eğitimler verilecek, ÜniversiteSanayi İşbirliği projeleri hayata geçecek, Çevre OSB'leri de dahil ettiğimizde 3 bine yakın firmanın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artacak, yalın üretim ve verimlilik konularında firmalara danışmanlık desteği verilecek, Ar-Ge yapmak isteyen işletmeler, Merkezin sahip olduğu tasarım ve ileri mühendislik programlarından yararlanabilecek, firmalar ayrıca bu merkezin prototipleme, imalat, test ve ölçüm imkanlarından da faydalanabilecek. Böylece hem beşeri sermayenin hem de çevre OSB'lerdeki firmaların yetkinlikleri çeşitlenerek gelişecek. İş bulmak kolaylaşacak ve sanayici nitelikli eleman ihtiyacını daha hızlı bir şekilde karşılayabilecek."

GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

Salgında yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uymamız gerektiğini ifade eden Bakan Varank, "Rehavete asla kapılmamalıyız. Biz tam da bu noktada, sanayide ve hizmetler sektöründe ürün güvenliğini artırmak adına önemli bir adım attık. Türk Standartları Enstitüsü üretim ve hizmetler sektörüne yönelik kılavuzlar hazırladı. Kılavuzlarda yer alan tedbirleri uygulayan firmalara, COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi ve Güvenli Hizmet Kalite Belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 351 firma Güvenli Üretim belgesi alırken, hizmetler sektöründe 34 firmaya Güvenli Hizmet Belgesi verdik. Sizlerin de en temel önceliği, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almak olmalı. Üretimin her aşamasını en ince detayına kadar planlamalı ve belgelendirme için TSE'ye başvurmalısınız. Bu sayede siz kazanırken, çalışanlarınız da kendilerini daha güvende hissedecek. Salgın boyunca, sizlerin desteği ve sanayimizin güçlü altyapısı sayesinde, ihtiyaç duyulan her ürünü kolayca üretebildik. İnşallah bundan sonraki dönemde de yeni başarı hikayelerine beraberce imza atacağız" dedi.

YILLIK 2 BİN 500 KİŞİYE EĞİTİM VERİLECEK

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) güdümlü projede Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakiyle 16 milyon TL'ye mal olan bin 900 metrekare alana kurulacak projede 3 bine yakın firmanın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artacak. Yıllık 2 bin 500 kişiye uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor. Organize Sanayi Bölgelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirilmesinin hedeflendiği, işletmelerde çalışan personeller için nitelik kazandıracak eğitim programlarının düzenleneceği projede KOBİ'lerin kullanımına yönelik olarak ortak makine parkuru alanı da oluşturulacak. Önümüzdeki yılın ilk yarısında da tesisin açılışı yapılacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-07-22 20:09:09



