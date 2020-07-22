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Kamyonla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)- Yeniden

DHA

Kamyonla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)- Yeniden


Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karşı şeride geçen kamyon, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 
Kaza akşam saatlerinde Kandıra Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden Samet Koyun (31) yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon karşı şeride geçerek, Serkan Barhan (37) yönetimindeki 34 BSM 420 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil paramparça olurken, kamyon ise yaklaşık 50 metre uzaklıktaki otobüs durağına çarptıktan sonra devrildi. 
4 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ 
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Serkan Barhan ile eşi Duygu Barhan(33), oğlu Göktuğ Barhan (6) ve Tuğba Kılıç´ın (33) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Necla Barhan (55), Raşit Barhan (65) ve Berra Kılıç (2) ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Berra Kılıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. 
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA 
Kazadan yaralanmadan kurtulan kamyon sürücüsü Samet Koyun, jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİR
2020-07-22 22:53:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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