Kocaeli’deki feci kazada hayatını kaybedenlerden geriye aile fotoğrafları kaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişilik aileden geriye fotoğrafları kaldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi D650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barhan idaresindeki Fiat marka 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen belediyeye ait Samet K. yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişi sıkışırken, kamyon şoförü ise yaralanmadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı.Feci kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan ve Tuğba Kılıç’ın annesi Necla Barhan (55), babası Raşit Barhan (65) yaralandı. Kamyon sürücüsü Samet K. ise gözaltına alındı.

Kazada yaralanan Raşit Barhan’ın sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Necla Barhan tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden aileden geriye ise geriye aile fotoğrafları kaldı. Körfez Asri Mezarlığına kaldırılan cenazelerin tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.