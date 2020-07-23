Kocaeli'de sağlık çalışanları farkındalık için sokakta maske dağıttı Mesai bitimi sokağa inen sağlık çalışanları maskesiz gezenleri uyardı

Kocaeli’de İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Devlet Hastanesi yönetimi koordinesinde sağlık çalışanları vatandaşlara maske ve dezenfekten dağıtırken aynı zamanda birçok konuda uyarılarda bulundu.



İzmit Kaymakamlığı, Kocaeli Devlet Hastanesi yönetimi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bugün İzmit’te mesai bitiminin ardından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy, Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır ile çok sayıda sağlık çalışanı katılım sağladı. Yürüyüşte vatandaşlara dezenfekten ve maske hediye edilirken, katılımcılar düzgün maske takanlara teşekkür etti; takmayanları ise uyardı. Ayrıca maskesiz gezenlere maske hediye edilerek daha dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.



Yaklaşık bir buçuk kilometre süren yürüyüşün ardından açıklama yapan İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, “Denetimlerin yanı sıra bugün farklı bir şekilde vatandaşlarımızın maske takma bilincimizin geliştirilmesi, bu duyarlılığın arttırılması için sayın valimizin de talimat verdiği gibi polisiye tedbirlerin ve kontrollerin dışında sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın, hemşirelerimizin, teknisyenlerimizin bu alanda vatandaşlarımızın maske takmanın faydalarını ve neden zorunlu olduğunu anlatmaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu düşüncesindeyiz” dedi.



‘Destan yazdılar’

Sağlık çalışanlarının özveri ile görevlerini sürdürdüğünü belirten Cinbir, “Alanda büyük bir fedakarlıkla çalışan kamu görevlilerimiz var. En riskli alandalar. Gerçekten destan yazdılar. Zaman zaman bizim görmediğimiz imamından öğretmenine, vakıf personeline kadar kamu görevlilerimiz var. Türk Milleti bu konuda ciddi bir başarı elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi bir başarı öyküsünü ortaya koymuştur. Bütün kurum ve kuruluşlarla alanda 24 saat görevde olmak önemlidir. Bu devlet ve millet bunu başarmıştır. Vefa destek grubundaki arkadaşlara da ciddi anlamda teşekkür ediyorum” diye konuştu.



‘Bu işte tek değildik’

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır ise şöyle konuştu: "İzmit Kaymakamımızın öncülüğünde çalışanlarımız halkımıza maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları için teşekkür için yürüyüş düzenledik. Takmayan, küçük bir grup olan gruba da maske takmak ve doğru maske kullanımını anlatmak için yürüyüş yaptık. Her zaman sağlık çalışanlarına olan desteği hissediyoruz ama diğer meslek kurumları da bunları yaptı. Bunları yaparken hep ihmal ettiğimiz grup da var. Kaymakamlarımıza teşekkür etmedik. Ben burada Türkiye’deki kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Filyasyon çalışmalarının tespit noktasında çok büyük emekleri var."



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