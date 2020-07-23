Mezbahalarda kurban kesim sırası uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Beleesi, modern mezbahalarda kurban kesimi yaptıracak olan vatandaşlar için sıra numarası alım süresini uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nda vatandaşlara modern mezbahaları ile hizmet verecek. Solaklar yolu üzerinde hizmet veren modern İzmit Mezbahası’nda kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşların internet üzerinden başvurusu alınmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden başlayan başvurular vatandaşlardan gelen talep üzerine uzatıldı. Vatandaşlar 28 Temmuz Salı günü saat 17.00’e kadar başvuru yapabilecek.

Yetkililer kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekâletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti verileceğini aktardı. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Büyükşehir Belediyesi’nce ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu kurban kesimi hizmeti diğer mezbahalarda da gerçekleşecek. Kurban kesim ücretini ödeyen vatandaşlara 29 Temmuz Çarşamba günü kesin kayıt sıra numaraları hakkında whatsapp üzerinden bilgilendirme yapılacak. Sağlıklı şartlarda kurban kesim hizmeti verilecek olan Kandıra ve Karamürsel mezbahalarında vatandaşlar , mezbahaya gidip sıra numarası alabilecek.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kurban hizmetleri uygulamasına dair tebliğ, Korona virüs Bilim Kurulu’nca verilen tavsiye kararlarıyla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikleri, COVİD19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10499 sayılı Kurban kesim yerlerine yönelik tedbirler alınacak.

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