Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi yakalandı



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ ve İstanbul´da çaldıkları otomobilleri, motor şase numararını `change´ ederek, satan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçların çalındıktan sonra Başiskele ilçesinde bulunan bir iş yerinde `change´ yapıldığını tespit etti. Araçları `change´ yaparak satan A.G. ve E.B. yakalanarak, gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada ise üzerlerinde haciz kararı bulunan 4 araç tespit edildi. Araçlar otoparka çektirildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-07-23 15:34:02



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