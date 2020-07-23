Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ ve İstanbul´da çaldıkları otomobilleri, motor şase numararını `change´ ederek, satan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçların çalındıktan sonra Başiskele ilçesinde bulunan bir iş yerinde `change´ yapıldığını tespit etti. Araçları `change´ yaparak satan A.G. ve E.B. yakalanarak, gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramada ise üzerlerinde haciz kararı bulunan 4 araç tespit edildi. Araçlar otoparka çektirildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-07-23 15:34:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.