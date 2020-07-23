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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi yakalandı

DHA

Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi yakalandı


Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ ve İstanbul´da çaldıkları otomobilleri, motor şase numararını `change´ ederek, satan 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçların çalındıktan sonra Başiskele ilçesinde bulunan bir iş yerinde `change´ yapıldığını tespit etti. Araçları `change´ yaparak satan A.G. ve E.B. yakalanarak, gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramada ise üzerlerinde haciz kararı bulunan 4 araç tespit edildi. Araçlar otoparka çektirildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-07-23 15:34:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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