4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu iddia ettiler

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Çiçek ve Ali İlter çifti, 4 aydır kayıp olan kızları 21 yaşındaki İ.İ.´nin, erkek arkadaşı ile birlikte kendilerine ait çiğ köfte dükkanını soyduğunu öne sürdü. Ali İlter kızının zorla alıkonulduğunu iddia ederken, İ.İ. ise annesine mesaj atarak can güvenliğinin olduğunu, bir daha kendileriyle görüşmek istemediğini yazdı.

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ve Ali İlter çiftinin kızları İ.İ., yaklaşık 4 ay önce A.F.'yle yaşamaya başladı. Bir süre aradıktan sonra kızlarının izine ulaşan aile, ne yaptılarsa kızlarının eve dönmesini sağlayamadı. Kızlarını bir türlü ikna edemeyen aile, geçimlerini sağladıkları çiğköfteci dükkanının geçen hafta cumartesi günü soyulmasıyla bir şok daha yaşadı. Polis incelemesi sırasında yan taraftaki nalbur dükkanının güvenlik kamerasında hırsızların görüldüğünü duyan Ali İlter, kamera görüntülerini izledikten sonra dükkanını kızı İ.İ ve erkek arkadaşı A.F.'nin soyduğunu iddia etti. Kızı ve erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulunan Ali İlter, zorla alıkonulduğunu düşündüğü kızının kurtarılması için yardım istedi.

'BİZE GELSİN VEYA DEVLETE SIĞINSIN İSTİYORUZ'

Kızının birlikte yaşadığı kişinin çevrede iyi tanınmadığını ileri süren baba Ali İlter, "3 Mart tarihinde kızım erkek arkadaşıyla tanıştı. Daha sonra bunlar beraber gittiler. Bir türlü kızımı ikna edemedik. Sonra defalarca kızımıza ulaşmaya çalıştık. Ulaşınca da kızımızı ikna etmek istedik ama bir türlü ulaşamadık. Neticede kaldıkları doğru dürüst bir yer yok. Çalışmaz, etmez. Ben araştırdım, sordum yanındaki çocuğu. Çocuğun çevresi kötü. Çevresindekiler esrarcı, tinerci, hırsız diyorlar. Kızımızı ondan uzaklaştırmak istedik ama bir türlü başaramadık. Bir şeylerle mi tehdit ediyor kızımı, bir şeylerle mi korkutuyor? Bence bunun arkasında bir çete vardır. Daha sonra dükkanımda bir hırsızlık olayı oldu. Kamera görüntülerine baktık. Kızım ve arkadaşı olduğuna dair tespit edildi. Bu şahsın kızımı daha kötü işlerde kullanmaması için yetkililerden yardım istiyorum. Biz bir an önce dönmesini bekliyoruz kızımızın. Bize gelsin veya devlete sığınsın istiyoruz" dedi.

'KIZIM PARA İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ'

Kızını hırsızlığa teşvik eden kişinin de erkek arkadaşı A.F. olduğunu iddia eden Ali İlter, şöyle konuştu:

"Sabah gelip dükkanıma girdiğim zaman baktım ki televizyonum yok. Daha sonra tost makinesi ve çorba kazanımın gittiğini fark ettim. Kapının kırık olduğunu da görünce hiçbir şeyi ellemedim. Direk 155'i aradım. Olay yeri inceleme geldi. Daha sonra polis arkadaşlar geldi. Onlar inceledi. Sonra komşu dükkandaki kamera kayıtlarında olduklarını öğrendik. Baktım görüntülerde o ikisi olduğuna dair kesin kanıt var. Benim kendi kızımdı. Ama kızımı teşvik eden kişi A.F. isimli kişidir. Bundan eminim. Kızımın daha önceden hiç böyle alışkanlıkları yoktu. Kızım para için böyle bir şey yapmaz. Artık uyuşturucuya mı alıştırdı, yoksa bir şeylerle mi tehdit ediyor bilmiyoruz. Biz kızımızın hayatından endişe ediyoruz."

'CAN GÜVENLİĞİM VAR. BEN GAYET İYİYİM'

Yaşanan hırsızlık olayının ardından annesine sosyal medya üzerinden mesaj gönderen İ.İ., "Can güvenliğim var. Ben gayet iyiyim. Sizinle de bir daha görüşmek istemiyorum. Ayrıca erkek arkadaşım hakkında da orada burada eşyalarımızı çalmış demişsiniz. Ama öyle bir şey yok. Kamera kaydı demişsiniz, Leventler´i araya sokmuşsunuz. Kimse sizin bir şeyinize muhtaç değil. Ayrıca çok ayıp. Ben de çocuk değilim. Kimsenin beni zorla tuttuğu yok. Siz de bu saatten sonra beni aramayın. Ben iyiyim dedikçe değişik değişik konuşup duruyorsunuz" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-07-23 18:11:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.