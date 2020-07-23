4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu iddia ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu iddia ettiler

DHA

4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu iddia ettiler


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Çiçek ve Ali İlter çifti, 4 aydır kayıp olan kızları 21 yaşındaki İ.İ.´nin, erkek arkadaşı ile birlikte kendilerine ait çiğ köfte dükkanını soyduğunu öne sürdü. Ali İlter kızının zorla alıkonulduğunu iddia ederken, İ.İ. ise annesine mesaj atarak can güvenliğinin olduğunu, bir daha kendileriyle görüşmek istemediğini yazdı.
Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ve Ali İlter çiftinin kızları İ.İ., yaklaşık 4 ay önce A.F.'yle yaşamaya başladı. Bir süre aradıktan sonra kızlarının izine ulaşan aile, ne yaptılarsa kızlarının eve dönmesini sağlayamadı. Kızlarını bir türlü ikna edemeyen aile, geçimlerini sağladıkları çiğköfteci dükkanının geçen hafta cumartesi günü soyulmasıyla bir şok daha yaşadı. Polis incelemesi sırasında yan taraftaki nalbur dükkanının güvenlik kamerasında hırsızların görüldüğünü duyan Ali İlter, kamera görüntülerini izledikten sonra dükkanını kızı İ.İ ve erkek arkadaşı A.F.'nin soyduğunu iddia etti. Kızı ve erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulunan Ali İlter, zorla alıkonulduğunu düşündüğü kızının kurtarılması için yardım istedi.
'BİZE GELSİN VEYA DEVLETE SIĞINSIN İSTİYORUZ'
Kızının birlikte yaşadığı kişinin çevrede iyi tanınmadığını ileri süren baba Ali İlter, "3 Mart tarihinde kızım erkek arkadaşıyla tanıştı. Daha sonra bunlar beraber gittiler. Bir türlü kızımı ikna edemedik. Sonra defalarca kızımıza ulaşmaya çalıştık. Ulaşınca da kızımızı ikna etmek istedik ama bir türlü ulaşamadık. Neticede kaldıkları doğru dürüst bir yer yok. Çalışmaz, etmez. Ben araştırdım, sordum yanındaki çocuğu. Çocuğun çevresi kötü. Çevresindekiler esrarcı, tinerci, hırsız diyorlar. Kızımızı ondan uzaklaştırmak istedik ama bir türlü başaramadık. Bir şeylerle mi tehdit ediyor kızımı, bir şeylerle mi korkutuyor? Bence bunun arkasında bir çete vardır. Daha sonra dükkanımda bir hırsızlık olayı oldu. Kamera görüntülerine baktık. Kızım ve arkadaşı olduğuna dair tespit edildi. Bu şahsın kızımı daha kötü işlerde kullanmaması için yetkililerden yardım istiyorum. Biz bir an önce dönmesini bekliyoruz kızımızın. Bize gelsin veya devlete sığınsın istiyoruz" dedi.
'KIZIM PARA İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ'
Kızını hırsızlığa teşvik eden kişinin de erkek arkadaşı A.F. olduğunu iddia eden Ali İlter, şöyle konuştu:
"Sabah gelip dükkanıma girdiğim zaman baktım ki televizyonum yok. Daha sonra tost makinesi ve çorba kazanımın gittiğini fark ettim. Kapının kırık olduğunu da görünce hiçbir şeyi ellemedim. Direk 155'i aradım. Olay yeri inceleme geldi. Daha sonra polis arkadaşlar geldi. Onlar inceledi. Sonra komşu dükkandaki kamera kayıtlarında olduklarını öğrendik. Baktım görüntülerde o ikisi olduğuna dair kesin kanıt var. Benim kendi kızımdı. Ama kızımı teşvik eden kişi A.F. isimli kişidir. Bundan eminim. Kızımın daha önceden hiç böyle alışkanlıkları yoktu. Kızım para için böyle bir şey yapmaz. Artık uyuşturucuya mı alıştırdı, yoksa bir şeylerle mi tehdit ediyor bilmiyoruz. Biz kızımızın hayatından endişe ediyoruz."
'CAN GÜVENLİĞİM VAR. BEN GAYET İYİYİM'
Yaşanan hırsızlık olayının ardından annesine sosyal medya üzerinden mesaj gönderen İ.İ., "Can güvenliğim var. Ben gayet iyiyim. Sizinle de bir daha görüşmek istemiyorum. Ayrıca erkek arkadaşım hakkında da orada burada eşyalarımızı çalmış demişsiniz. Ama öyle bir şey yok. Kamera kaydı demişsiniz, Leventler´i araya sokmuşsunuz. Kimse sizin bir şeyinize muhtaç değil. Ayrıca çok ayıp. Ben de çocuk değilim. Kimsenin beni zorla tuttuğu yok. Siz de bu saatten sonra beni aramayın. Ben iyiyim dedikçe değişik değişik konuşup duruyorsunuz" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-07-23 18:11:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
YEREL HABERLER İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden ...
5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER 5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü ...
Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi ...
Kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi
Sahte parayla kurban almak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Sahte parayla kurban almak isterken yakalandılar
Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aile toprağa verildi Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi Kazada hayatını kaybeden minik Göktuğ, 1. sınıfa başlayacaktı Bir aileyi yok eden sürücü kazanın nasıl olduğunu anlamamış
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aile toprağa ...
Kocaeli’de 2 kişi sahte para ile kurbanlık almaya giderken yakalandı Gözaltına alınan şahısların çantasından 12 bin 800 lira sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 kişi sahte para ile kurbanlık almaya ...
Başkan Büyükakın, Gölcük’ü karış karış gezdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Gölcük’ü karış karış gezdi
Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak
Kocaman, Uzunbey Köprüsü çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kocaman, Uzunbey Köprüsü çalışmalarını yerinde ...
Derince’de kurban pazarına giden alternatif yol onarıldı
YEREL HABERLER Derince’de kurban pazarına giden alternatif yol ...
Mezbahalarda kurban kesim sırası uzatıldı
YEREL HABERLER Mezbahalarda kurban kesim sırası uzatıldı
Başkan Büyükakı, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Büyükakı, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturası şoke etti
YEREL HABERLER Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturası şoke ...
Kocaeli'de sağlık çalışanları farkındalık için sokakta maske dağıttı Mesai bitimi sokağa inen sağlık çalışanları maskesiz gezenleri uyardı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sağlık çalışanları farkındalık için ...
Sağlık çalışanları, maske ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için yürüdü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları, maske ve sosyal mesafeye dikkat ...
Kocaeli’deki feci kazada hayatını kaybedenlerden geriye aile fotoğrafları kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli’deki feci kazada hayatını kaybedenlerden ...
İzmit pişmaniyesi bayramda Türkiye’nin ağzını tatlandıracak Pişmaniye üreticileri Kurban Bayramı için üretime hız verdi
YEREL HABERLER İzmit pişmaniyesi bayramda Türkiye’nin ağzını ...
İzmit'te kadınlardan, Pınar Gültekin eylemi
YEREL HABERLER İzmit'te kadınlardan, Pınar Gültekin eylemi
Kamyonla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi ...
Kamyonla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi ...
Kocaeli'deki kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli'deki kazada aynı aileden 5 kişi hayatını ...
Kocaeli'de feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı Kamyon ile ...
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi öldü
YEREL HABERLER Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X