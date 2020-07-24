Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre S. yaralandı. Çevredekiler, yerde yatan Emre S.'yi güneşten korumak için yüzüne havlu tuttu.
Kaza, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Emre S. yönetimindeki 34 KC 2953 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADZ 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Emre S. yaralandı. Yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acile haber verirken, yerde yatan Emre S.´nin yüzüne güneş gelmemesi için havlu tuttu.
Emre S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-07-24 13:44:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.