Kartepe’de kontrollü cemiyetler için eğitim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe’de kontrollü cemiyetler için eğitim

İHA

Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlayan düğün salonlarında görev yapan personele yayımlanan genelgelere göre güncelleme eğitimi düzenlendi.

Kartepe’de kontrollü cemiyetler için eğitim

Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlayan düğün salonlarında görev yapan personele yayımlanan genelgelere göre güncelleme eğitimi düzenlendi.
Covid19 salgın önlemleri kapsamında düğün salonları faaliyetlerine ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre, nikah ve düğün salonları 1 Temmuz'da kapılarını açtı. Yayımlanan genelge ile maske takma zorunluluğu, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları getirildi. Yayımlanan genelgeye uygun olarak Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda düğün salonlarında görevli personele eğitim verilmeye devam ediliyor. Periyodik aralıklarla verilen eğitimlerde belediye personeline Covid19 salgını sonrasında normalleşme sürecin de uyulması gereken kurallar anlatılıyor.
Kartepe Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen eğitimde İşletme Müdürü Selman Çelik, düğün salonlarında süreç yönetimi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verirken, belediye nikâh ve düğün salonlarında Covid19 tedbirlerine titizlikle uyulması ve kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı. Ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çelik, “Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen çalışanlara tıbbi maske takılarak Covid19 yönünden değerlendirilmek üzere Sağlık Kurumuna yönlendirilmelidir. Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesi ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır” dedi.
Vatandaşların düğün, nişan, sünnet, kına gibi cemiyetlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ise yazılı olarak tebliğ edilirken, bilgilendirmenin görsellerle desteklenmesi ve kontrollerin sık ve düzenli olarak yapılması gerektiği anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karamürsel sahilindeki palmiyeler bakımdan geçti
YEREL HABERLER Karamürsel sahilindeki palmiyeler bakımdan geçti
Büyükşehir’den kamu kurumlarına salgın ve hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kamu kurumlarına salgın ve hijyen ...
Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor
YEREL HABERLER Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor
Ormanlık alanda kenevir tacirliğine jandarma engeli
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kenevir tacirliğine jandarma engeli
Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya saldı
YEREL HABERLER Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya ...
Kocaeli’de onlarca kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de onlarca kilogram tütün ve binlerce makaron ...
1200 yıllık anıt çınar ağacının altında serinliyorlar
YEREL HABERLER 1200 yıllık anıt çınar ağacının altında serinliyorlar
Kurumuş ağaçları ev eşyasına dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kurumuş ağaçları ev eşyasına dönüştürüyor
(Özel) Otomobille gişelere çarpan uzman çavuşun kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER (Özel) Otomobille gişelere çarpan uzman çavuşun kaza ...
4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu iddia ettiler
YEREL HABERLER 4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu ...
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
YEREL HABERLER İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden ...
5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER 5 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü ...
Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 2 kişi ...
Kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi
Sahte parayla kurban almak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Sahte parayla kurban almak isterken yakalandılar
Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aile toprağa verildi Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi Kazada hayatını kaybeden minik Göktuğ, 1. sınıfa başlayacaktı Bir aileyi yok eden sürücü kazanın nasıl olduğunu anlamamış
YEREL HABERLER Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aile toprağa ...
Kocaeli’de 2 kişi sahte para ile kurbanlık almaya giderken yakalandı Gözaltına alınan şahısların çantasından 12 bin 800 lira sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 kişi sahte para ile kurbanlık almaya ...
Başkan Büyükakın, Gölcük’ü karış karış gezdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Gölcük’ü karış karış gezdi
Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü’nün seyir zevki bu parkta yaşanacak
Kocaman, Uzunbey Köprüsü çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kocaman, Uzunbey Köprüsü çalışmalarını yerinde ...
Derince’de kurban pazarına giden alternatif yol onarıldı
YEREL HABERLER Derince’de kurban pazarına giden alternatif yol ...
Mezbahalarda kurban kesim sırası uzatıldı
YEREL HABERLER Mezbahalarda kurban kesim sırası uzatıldı
Başkan Büyükakı, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Büyükakı, heyelan bölgesinde inceleme yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X