Köpeğe tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen 87 yaşındaki N.K. gözaltına alındı.
Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Telsiz Sokak´taki evinin bodrum katında sabah saatlerinde iddiaya göre, bir köpeği yarı çıplak şekilde kucağına alan N.K.´yi gören çocuklar, ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, N.K.´yi gözaltına aldı. Sokak köpeği muayeneye götürülürken, hayvana tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen N.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-07-24 15:37:05
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