Kargo bayisi karantinaya alındı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir kargo bayisindeki bazı çalışanların koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine iş yeri karantinaya alındı.

Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde bulunan bir kargo şubesinin bazı çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edildi. Kepenkleri kapatılan iş yerine karantina kararının yazılı olduğu kağıt asılırken, çalışanlar ise alınan test örneklerinin ardından izolasyon uygulamasına tabi tutuldu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Nabi YAZICI

2020-07-25 14:34:29



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