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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı

DHA

Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı


Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinin Karadeniz kıyısında bulunan plajları tatilcilerle dolup taştı.
İstanbul´a yaklaşık 2 saatlik uzaklıkta bulunan ve Karadeniz'e kıyı olan Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı başta olmak üzere birçok plaj dolup taştı. İstanbul, Sakarya ve Yalova gibi çevre kentlerden hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler ve bu bölgede yazlıkları bulunan tatilcilerin gelmesiyle birlikte, plajlarda yer kalmadı. Oluşan yoğunluğa rağmen tatilciler, Karadeniz´in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kerpe Jandarma Karakol Komutanlığı´na bağlı ekipler, sık sık plajlarda devriye gezerek tatilcilere sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma konusunda uyarılarda bulundu.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek için Kandıra´ya gelen Saim Bozkurt, "Her sene buraya tatile geliyoruz. Her hafta sonunu da burada değerlendiriyoruz. Antalya´yı, Bodrumu aratmayan plajlarımız var, herkesi buraya bekleriz. Deniz suyu çok güzel, boyu geçmiyor. Herkes de maske takmaya özen gösteriyor. Ailemizle gelip denizin tadını çıkarıyoruz" dedi.
"HER HAFTA SONU GELİYORUZ"
Kandıra´da denize girmek için İstanbul´dan tatile gelen Birsen Özen, Kandıra´yı seviyorum, burası hoşuma gidiyor. İşten fırsat buldukça her hafta sonu geliyoruz. Yer bulabilmek için sabahın erken saatlerinde gelmeye özen gösteriyoruz çünkü çok yoğun bir ilgi oluyor buraya. Geç geldiğimiz zaman şezlong bulamıyoruz" dedi.
"DİĞER ŞEZLONGLARLA ARAMIZA MESAFE KOYUYORUZ"
Sosyal mesafeyi korumak için özen gösterdiklerini ifade eden Selma Aydoğdu şunları söyledi: "Beklediğimden daha iyi çıktığını söyleyebilirim. Daha önce hiç gelmemiştim uzun zamandır burayla ilgili yorumlar duyuyordum ama kendim gelip görme fırsatım olmamıştı. Kendim geldiğimde çok keyifli bir yer olduğunu fark ettim. Ailemizle beraber güzel tatil yapacağımız bir yer. Denizi çok temiz, özellikle temiz denize ihtiyacımız var bizim ülkemizde. Denizi çok temiz buldum, sığ olduğu için yüzme bilmeyenlerin de rahatça girebileceği serinleyebileceği bir ortam sağlıyor. İnsanlar ilesiyle beraber şezlonglarda ve şemsiye altlarında yakın bir şekilde dip dibe oturuyor. Diğer şemsiyeler ve tanımadığı insanlar arasında ise mesafe var. Deniz içerisinde sosyal mesafeyi korumak çok mümkün olmuyor ama siz eğer tedbirli olmak isterseniz onu bireysel olarak kontrol edebiliyorsunuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2020-07-25 15:40:12

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