5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar 9 ayda 100 kilo veren genç görenleri şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar 9 ayda 100 kilo veren genç görenleri şaşırtıyor

İHA

Cerrahi operasyon olmadan toplam 5 ton kilo verme başarısını gösteren 100 kişi, obezite tehlikesine dikkat çekmek için 24 saatte toplam 5 milyon adım attı. Merkezde 9 ay geçirerek 100 kilo veren 24 yaşındaki Hakan Demirel ise görenleri şaşırttı.

5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar 9 ayda 100 kilo veren genç görenleri şaşırtıyor

Cerrahi operasyon olmadan toplam 5 ton kilo verme başarısını gösteren 100 kişi, obezite tehlikesine dikkat çekmek için 24 saatte toplam 5 milyon adım attı. Merkezde 9 ay geçirerek 100 kilo veren 24 yaşındaki Hakan Demirel ise görenleri şaşırttı.
Avrupa’da obezite oranıyla birinci sırada yer alan Türkiye, özellikle kadınlar ve gençlerde tehlike sinyalleri vermeye başladı. Pandemi sürecinde alınan kilolarla birlikte yeniden gündeme gelen obezite ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Türkiye’de ilk kez tüm gün süren bir etkinlik yapıldı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan HK Performans Doğa Sporları Kampı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Yeniden Doğuş İçin 5 Milyon Adım” etkinliği Cuma gecesi saat 00.00'da başladı ve Cumartesi günü gece yarısına kadar devam etti. Obezite ile Mücadele Derneği Kurucu Başkanı ve Üstün Performans Uzmanı Halil Kargulu tarafından yönetilen etkinliğe toplamda 5 ton zayıflama başarısını gösteren 100 kişi katıldı. Uzmanlar nezaretinde katıldıkları yatılı kamp sayesinde farklı sürelerde kilolarından kurtulan 100 kişi, 24 saat süren etkinlik kapmasında pek çok aktivite gerçekleştirdi. HK Performans Doğa Sporları Kamp alanında orman yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, rekreatif faaliyetler, zumba ve sbooging partisi, ‘zorvivor’ yarışmaları, yoga, meditasyon, tıbbi ve medikal antrenmanlar yapıldı. Etkinliğin sonunda yaş grupları ve kilolarına göre yürüyüş hedeflerine ulaşan katılımcıların attığı toplam adım sayısı 5 milyon oldu. Etkinlik, gece saat 00.00’da düzenlenen kamp ateşi ve canlı müzik eşliğinde sona erdi.

9 ayda 100 kilo verdi
Katılımcılar arasında yer alan 24 yaşındaki Hakan Demirel, kamp sürecinde 9 ayda 100 kilo vermeyi başardı. Demirel, 24 saatlik etkinlikte 111 bin adım atarak kamp rekoru kırdı ve toplam 9 ay 10 gün süren kampını tamamladı. Demirel’le birlikte 10 ayrı kişi de 24 saatte 100 biner adım attı. Hiç bir cerrahi operasyon olmaksızın 100 kilo vermenin kendisi için inanılmaz olduğunu belirten Demirel, “Şimdi beni görenler tanıyamıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Üstün Performans Uzmanı ve dünyanın en hızlı kilo veren insanı olan Halil hocamız refakatinde fiziksel ve zihinsel çalışmalarla 192 kilodan 92 kiloya indim. Uzun süredir de yeni kilomu muhafaza ediyorum. Aşırı kiloları olanların beni örnek almasını ve bunun mümkün olacağına inanmalarını istiyorum” dedi.

6 ayda 55 kilo hafifledi
Etkinliğin dikkat çekici bir ismi ise 55 kilo vermeyi başaran Fatmanur Çalışıcı oldu. Kampta 6 aydır bulunan Fatmanur Çalışıcı, “Kadınlar isterlerse yaş engeli olmadan, çevrenin sınırlandırmalarına kulak asmadan kendi rekorlarını kırabilirler. Ben kendi rekorumu kırmış oldum. Kimse fazla kilolarından kurtulamayacağını düşünmesin. Beynimize yap komutunu verdiğimizde, doğru bir rehberle çalışmak çok önemli. Bilgi kirliliğine maruz kalmadan kendi doğrularımızla hareket ederek bu kilolardan kurtulmak mümkün” diye konuştu.
Etkinliği organize eden Obezite ile Mücadele Derneği Kurucu Başkanı ve Üstün Performans Uzmanı Halil Kargulu, obezite oranıyla Avrupa birincisi olan Türkiye’de tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Türkiye’de erişkin her üç kişiden birinin obez olduğunu belirten Kargulu, “Toplumun ruh ve beden sağlığını doğrudan ilgilendiren obezite ile mücadele çok önemli. Maalesef oranlar her yaş grubu arasında hızla artıyor. Özellikle pandemi sürecinde tekrar gündeme gelen kilolardan kurtulmak mümkün. Akılcı ve özgür bir zihinle sağlıklı ve dengeli düşünerek bilinçli ve kalıcı zayıflama çok önemli. Kampımızda hedef odaklı, artan bilinç ve farklı aktivitelerde bunun mümkün olduğunu gösteriyoruz. Fiziksel ve zihinsel çalışmalarla, gelişerek, algı ve alışkanlıkları değiştirerek, verilen kiloların kalıcı olabileceğini gösteriyoruz. Fiziksel aktiviteler kadar ruhsal ve duygusal performansın da ne kadar önemli olduğunu öğretiyoruz. Bugünkü etkinliğimizde bu konuya dikkat çekmek istedik. İlk başlarda 100 adımı atmakta zorlanan 100 katılımcımız farklı sürelerde toplamda 5 ton kilo verdi. Şimdi ise toplam 5 milyon adım atıp farkındalık oluşturarak obezite sorununa dikkat çekmek istedik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı
YEREL HABERLER Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı
Kargo bayisi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kargo bayisi karantinaya alındı
Korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs denetimleri sürüyor
Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı
"Aklınla 1000 Yaşa" yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER "Aklınla 1000 Yaşa" yarışmasının kazananları belli ...
İzmit Belediyesi tarihi evlerine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi tarihi evlerine sahip çıkıyor
Otostoplu gasp çetesi çökertildi
YEREL HABERLER Otostoplu gasp çetesi çökertildi
8 yıldır JİA tedavisi gören çocuğun ailesi yardım bekliyor 12 yaşında hastalığı yüzünden yatağa mahkum oldu Annesi hastaneye giderken bebek gibi kucağında taşıyor
YEREL HABERLER 8 yıldır JİA tedavisi gören çocuğun ailesi yardım ...
Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu öğretmenleri sahiplendi   
YEREL HABERLER Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu ...
D100’de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER D100’de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü burnu ...
Ormandaki alana ekili 500 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormandaki alana ekili 500 kök kenevir ele geçirildi
Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ...
Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası çevrim içi yapılacak
YEREL HABERLER Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası çevrim içi yapılacak
Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme
YEREL HABERLER Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme
Adnan Menderes Köprüsü asansörüne güvenlik önlemi
YEREL HABERLER Adnan Menderes Köprüsü asansörüne güvenlik önlemi
Köpeğe tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Köpeğe tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına ...
Alkol alırken yaktıkları ateş onlarca ağacı küle döndürdü Gebze'de ağaçlık alanda çıkan yangın çocuk parkına sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Alkol alırken yaktıkları ateş onlarca ağacı küle ...
Başkan Büyükakın’dan bayram öncesi esnafa ödeme müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın’dan bayram öncesi esnafa ödeme ...
Kartepe’de kontrollü cemiyetler için eğitim
YEREL HABERLER Kartepe’de kontrollü cemiyetler için eğitim
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karamürsel sahilindeki palmiyeler bakımdan geçti
YEREL HABERLER Karamürsel sahilindeki palmiyeler bakımdan geçti
Büyükşehir’den kamu kurumlarına salgın ve hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kamu kurumlarına salgın ve hijyen ...
Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor
YEREL HABERLER Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor
Ormanlık alanda kenevir tacirliğine jandarma engeli
YEREL HABERLER Ormanlık alanda kenevir tacirliğine jandarma engeli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X