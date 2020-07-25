9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar

DHA

9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar


Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir zayıflama kampında 9 ayda 100 kilo veren Hakan Demirel için, 100 kampçı 5 milyon adım attı.
Doğantepe Mahallesi'nde bulunan bir Doğa Sporları ve Zayıflama Kampı'nda obeziteye karşı savaş açıldı. Aşırı kilolarından kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği kampa 9 ay önce gelen Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Hakan Demirel, 100 kilo vererek, 192 kilodan 92 kiloya düştü. Eğitmenler nezaretinde çalışmalar yapıp, 100 kilo veren Hakan Demirel'e destek veren, 100 kampçı toplam 5 milyon adım atarak yürüyüş yaptı. Kampta geçirdikleri süre içerisinde toplam 5 ton kilo veren 100 katılımcı, en az 70 bin adım atarak yürüyüşe katıldı.
'9 AYDA 100 KİLO VERDİM'
100 kilo vererek yeniden hayata dönen Hakan Demirel, "192 kilo, hayattan hiçbir zevk almayan, hayatta her zaman 1-0 geride, dış görünüşüyle insanlar tarafından sanki ezik gibi bakılan bir Hakan vardı. Buraya gelip, kilolarımı verdikten sonra özgüvenim yerine geldi. Şu anda çok farklı bir Hakan var. Özgüvenli, mutlu, hayata farklı bakan bir Hakan var. Ben buraya 192 kilo geldim. Makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Okulumu dondurdum. Hayatta önceliğimi buraya vermeye karar verdim. 9 aydır buradayım. Bu 9 ay içerisinde 100 kilo verdim. Şu anda 1 buçuk aydır da kilomu koruyorum. Kas çalışması ile vücudumu toparlamaya çalışıyorum. Şu anki hedefim kilomu biraz daha burada tutup, daha sonra kendi ideal bedenime gelene kadar bu sürece devam etmek" dedi.
'DESTEK OLMAK İÇİN 5 MİLYON ADIM ATIYORUZ'
Obezitenin kader olmadığına vurgu yapan Doğa Sporları ve Zayıflama Kampı'nın kurucusu Halil Kargulu, "Burası sağlıklı yaşam merkezi. Burada 101 kilo veren Hakan arkadaşımızı desteklemek için 5 milyon adım atmak adına toplandık. Buradaki 100 arkadaşımız toplamda 5 ton zayıflamış arkadaşlar. 100 arkadaşımız bugün 5 milyon adım atacak. Biz 1 metrekarede bile hayatımızı nasıl değiştirebileceğimizi insanlara kanıtlamak ve obezitenin kader olmadığını anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. Buradaki etkinliğimiz yürüyüş odaklı, ancak esas meselemiz pandemide evden çıkamayan ve spor salonu ile başka etkinliklere gidemediği için kilo alma eğilimine giren insanların mazeretleri olamayacağını, isterlerse 1 metrekarede bile geleceklerini nasıl değiştirebileceklerini kanıtlamak için buradayız. Bu kısa alanda, 170 metrelik bir alanda, biz 5 milyon adım atarak ve üstelik 5 ton da zayıflayarak, 'İnsan isterse her şeyi yapabilir' diyoruz. Tabii ki motivasyon lazım, tabii ki hedef odaklı bilinç lazım, tabii ki farkındalık lazım ve biraz insanın istekli olması, azimli olması lazım. Bunlar yoksa da biz onlara veririz. Yeter ki istesinler, yeter ki 'Biz değişmek istiyoruz' desinler. Biz herkesin yanında olma gayretindeyiz" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR
2020-07-25 16:18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım attılar 9 ayda 100 kilo veren genç görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 5 ton zayıfladılar, farkındalık için 5 milyon adım ...
Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı
YEREL HABERLER Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı
Kargo bayisi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kargo bayisi karantinaya alındı
Korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs denetimleri sürüyor
Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı
"Aklınla 1000 Yaşa" yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER "Aklınla 1000 Yaşa" yarışmasının kazananları belli ...
İzmit Belediyesi tarihi evlerine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi tarihi evlerine sahip çıkıyor
Otostoplu gasp çetesi çökertildi
YEREL HABERLER Otostoplu gasp çetesi çökertildi
8 yıldır JİA tedavisi gören çocuğun ailesi yardım bekliyor 12 yaşında hastalığı yüzünden yatağa mahkum oldu Annesi hastaneye giderken bebek gibi kucağında taşıyor
YEREL HABERLER 8 yıldır JİA tedavisi gören çocuğun ailesi yardım ...
Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu öğretmenleri sahiplendi   
YEREL HABERLER Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu ...
D100’de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER D100’de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü burnu ...
Ormandaki alana ekili 500 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormandaki alana ekili 500 kök kenevir ele geçirildi
Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ...
Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası çevrim içi yapılacak
YEREL HABERLER Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası çevrim içi yapılacak
Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme
YEREL HABERLER Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme
Adnan Menderes Köprüsü asansörüne güvenlik önlemi
YEREL HABERLER Adnan Menderes Köprüsü asansörüne güvenlik önlemi
Köpeğe tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Köpeğe tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına ...
Alkol alırken yaktıkları ateş onlarca ağacı küle döndürdü Gebze'de ağaçlık alanda çıkan yangın çocuk parkına sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Alkol alırken yaktıkları ateş onlarca ağacı küle ...
Başkan Büyükakın’dan bayram öncesi esnafa ödeme müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın’dan bayram öncesi esnafa ödeme ...
Kartepe’de kontrollü cemiyetler için eğitim
YEREL HABERLER Kartepe’de kontrollü cemiyetler için eğitim
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karamürsel sahilindeki palmiyeler bakımdan geçti
YEREL HABERLER Karamürsel sahilindeki palmiyeler bakımdan geçti
Büyükşehir’den kamu kurumlarına salgın ve hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kamu kurumlarına salgın ve hijyen ...
Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor
YEREL HABERLER Gebze’deki dev ulaşım projesi tam gaz ilerliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X