Otostop yaparak sürücülerin paralarını gasp eden 2 kadın tutuklandı

Kocaeli’de otostop yaparak sürücülerin paralarını gasp eden 2 kadın tutuklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde otostop yapan 2 kadın, farklı tarihlerde araçlarına bindikleri bir vatandaşın boğazına bıçak dayayarak parasını gasp ederken, 1 vatandaşın da bin 200 TL parasını çaldı. Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. 2 olayın yaşandığı bölgedeki kameraları inceleme altına alan ekipler, vatandaşları tuzağına düşürerek paralarını gasp eden kadınların bölgeye geldiği aracın plakasını tespit etti.

İncelemeleri derinleştiren ekipler, aracın Kocaeli’nin Körfez İlçesi TEM Otoyolu’nda bulunan bir dinlenme tesisinde olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla araçta bulunan ve vatandaşların araçlarına binerek paralarını gasp ettiği belirlenen E.Z. (25), M.Y. (19) isimli 2 kadın ve şahıslarla beraber hareket ettikleri tespit edilen H.Y. (32), E.Z. (27) gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu belirlenen şüpheliler Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.Z. ve M.Y. isimli kadınlar tutuklanırken, H.Y., E.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.