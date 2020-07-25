Otostoplu gasp çetesi çökertildi (2) 

"O kurnadan bu kurnaya"

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2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kocaeli´nin Çayırova ilçesinde, otostop yaparak sürücülere tuzak kurup gasp yapan 2'si kadın, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Esra Z. ve Marziye Y. tutuklanırken, Engin Z. ve Hünkar Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT

2020-07-25 20:37:36



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