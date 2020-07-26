Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde bulunan Anibal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgay E. idaresindeki 41 T 3038 plakalı ticari taksi ile Furkan D. yönetimindeki 41 AR 425 plakalı otomobil ve Kadir D. yönetimindeki 41 LG 823 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan birisi yerinden çıkarak Samet A. idaresindeki 41 P 2577 plakalı minibüsün camına çarptı.

Kazada Furkan D. isimli otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Furkan D. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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