Kandıra sahillerinde güvenliği atlı jandarmalar sağlıyor



Selda Hatun TANAlişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Karadenize kıyısı bulunan en gözde tatil bölgelerinden biri olan Kandıra´da atlı jandarmalar sahillerde güvenliği sağlıyor. Araçların giremeyeceği noktalara atlı birliklerle giren ekipler, tatilcilerden ilgi görüyor.

İstanbul´a yakınlığı ve mavi bayraklı plajları ile tatilcilerin gözde mekanlarından olan Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki sahillerinde bayram tatili için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kandıra sahillerinin güvenliğinden ve asayiş olaylarından sorumlu Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz boyunca güvenliği atlı birlikler, JAK timleri, Asayiş timleri ve trafik ekipleri ile sağlayacak.

TATİLCİLERDEN ATLI BİRLİKLERE YOĞUN İLGİ

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan getirilen ve Kerpe Karakol Komutanlığı´nda görev yapan 'Çağrıbey' ve 'Çisil' isimli atlar, yaz sezonunun açılması ile göreve başladı. Yaz boyunca görev yapacak atlı birlikler, motorlu taşıtların giremediği kum plajlar, sahil şeridi ve ormanlık alanlarda görev alacak. Asayiş olaylarının yanı sıra, denetimlerde de görev alacak atlı birlikler, Kerpe sahillerinde vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, atlarla fotoğraf çekilirken, atlı birliklerin görev almasından memnun olduklarını dile getirdi.

JAK TİMLERİ HAZIR BULANACAK

Kandıra sahillerinde atlı birliklerin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de görev alıyor. JAK timleri kamp alanlarında ve kayalık alanlarda asayişi sağlıyor. JAK timleri olası kazalara karşı arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacı ile 24 saat hazır tutuluyor.

YOLLARDA SIKI DENETİM

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, Kandıra sahillerine çıkan yollarda ve D-650 Karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından denetimler artırıldı. Kandıra yolunda tatil boyunca yoğun trafik beklenirken ekipler 24 saat boyunca olası aksaklıkların yaşanmaması için denetim yapıyor. Elektronik Denetleme Sitemi ile yol 24 saat izleniyor. Yol üzerinde radar araçları ve trafik araçları ile her 5 kilometrede bir yol kontrolü yapılıyor. Hatalı sollama, aşırı hız, trafiği tehlikeye düşürme ve alkollü araç kullanma konularında denetim yapan ekipler bayram tatili öncesinde ve sonrasında herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için hazır göreve devam ediyor. Sahile çıkan yollarda jandarma motosikletli birlikleri görev alıyor. Motosikletli birlikler trafiği düzenliyor. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı asayiş ekipleri atlı birliklerle birlikte sahillerde sosyal mesafe ve maske konusunda denetimler yaparak, kurallara uymayan kişiler hakkında yasal işlem uyguluyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TANAlişan KOYUNCU

2020-07-26 10:00:30



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