Çocuklarını parka gönderen anne, intihar etti 

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını parka gönderen Sevda A. (31), kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Sokak'ta meydana geldi. Çocuklarını parka oynamaya gönderen Sevda A., bir süre sonra eve gelen eşi tarafından doğalgaz borusuna iple asılı hareketsiz halde bulundu. Paniğe kapılan eşi, durumu sağlık ekiplerine bildridi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sevda A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sevda A.'nın cesedi morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-07-26 17:59:40
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