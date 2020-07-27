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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara’da kadın girişimciler tek çatı altında toplanıyor

İHA

Kadın girişimciler, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Kocaeli'de kurulacak Marmara Kadınlar Birliği çatısı altında toplanacak.

Marmara’da kadın girişimciler tek çatı altında toplanıyor

Kadın girişimciler, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Kocaeli’de kurulacak Marmara Kadınlar Birliği çatısı altında toplanacak.
Ev bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sunan kadın girişimcileri desteklemek ve tek bir çatı altında toplamak amacıyla Ticaret Bakanlığı destekli Marmara Kadınlar Birliği, İzmit Tarih Koridoru’na yaptığı yatırımla adından söz ettiren Nuket Özcan başkanlığında Kocaeli’de kuruluyor. Türkiye’de farklı alanlardaki kooperatifleri birleştirdiği için ilk olma özelliğiyle de dikkat çeken birlik, Kocaeli ve çevre illerdeki kadın girişimci tek bir çatı altında toplayacak. Nuket Özcan, son iki yılda önemli yatırımlar gerçekleştirdikleri İzmit Tarih Koridoru’nun Marmara Kadınlar Birliği ve bağlı kooperatiflere ev sahipliği yapacağını açıkladı. Birliğin kadın girişimcilere hem teknik hem de pazarlamada önemli katkılar sunacağını ve bu sayede ev bütçesinin yanı sıra ülke ekonomisine de ciddi destek sağlanacağını belirten Özcan, Aralık ayında kendisini ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'u ziyaret ederek kooperatifleşme ve birlik olma yolunda belirlenen yol haritasını aktarıp, Marmara Kadınlar Birliği'nin lansmanına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı da davet etti.
Birçok farklı alanda faaliyet gösterecek olan Marmara Kadınlar Birliği ile ilgili Özcan'ın ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi. Hilton Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Mali Müşavir Seda Oruç ile kooperatiflere dijital mağaza konusunda destek verecek teknoloji ve eticaret alanında Türkiye’nin önde gelen firmaların CEO ve finans direktörleri katıldı. Zeybek, kadınlara toplumun her alanında destek sunmaya devam edeceklerini belirterek, Marmara Kadınlar Birliği’nin Kocaeli’de kurulmasına çok sevindiğini belirterek, Marmara Kadınlar Birliği’nin çalışmalarını yakından takip edip, destek vereceğini açıkladı. Marmara Kadınlar Birliği ile ilgili geniş lansmanın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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