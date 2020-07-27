Yokuştan inen otomobil takla attı: 1 yaralı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı İlim Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeki A. idaresindeki 41 LU 898 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Zeki A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeki A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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