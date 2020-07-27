Başkan Hürriyet’ten sanata ve sanatçıya tam destek

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İzmit Belediyesi, konservatuar ile güzel sanatlar fakültesindeki özel yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik başlattığı hazırlık kursu, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Sanata ve gençlere desteğini sürdüren İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimiyle ‘İzmit Kent Tiyatrosu’ ücretsiz eğitim kursu başladı. Özel yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler, kursta ücretsiz eğitim alarak özel yetenek sınavına hazırlanıyor. Diksiyon eğitiminden sahne hazırlığına, genel kültür, dans, ses ve şan eğitimi gibi birçok bölümde alanında uzman eğitmenlerle ders gören öğrenciler yeteneklerini geliştiriyor.

Öğrenciler, kendilerine sağlanan imkan için Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

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