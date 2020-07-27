Başiskele’de dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfektasyon çalışmalarını devam ettiriyor.

Başiskele Belediyesi’nin korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren toplum sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Salgın sürecinde Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde önemli çalışmalara Başiskele Belediyesi ekipleri virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynadı. Çalışmalar kapsamında ilçede dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Belediye dezenfekte ekipleri son olarak ilçedeki sağlık ocaklarını, aile sağlık merkezlerini periyodik olarak dezenfekte ediyor. Sağlık çalışanlarının ve muayeneye gelen vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda merkezlerden faydalanabilmeleri için ortak kullanım alanları, koridorlar ve lavabolar, ekipler tarafından tek tek dezenfekte ediliyor.

Çocukların ve ailelerin yaz aylarında yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler de Başiskele Belediyesi tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Normalleşme ile birlikte sokağa çıkan çocuklar için düzenli bir şekilde parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması yapan belediye dezenfekte ekipleri, ilçedeki tüm park ve bahçelerdeki çocuk oyun alanlarını, oturma gruplarını, kamelyaları, çocukların ve vatandaşların dokunabileceği her alanı büyük bir titizlikle özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte ederek toplum sağlığını korunmasına katkı sunuyor.

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