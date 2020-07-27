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Maske tak diye uyardığı müşteri askı demiri ile saldırdı Kocaeli’de müşterinin saldırısına uğrayan iş yeri sahibi kanlar içinde kaldı

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, müşteri olarak gittiği iş yerinde maske takması yönünde uyarı yapan işletmeciye askı demiri ile saldırarak başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Maske tak diye uyardığı müşteri askı demiri ile saldırdı Kocaeli’de müşterinin saldırısına uğrayan iş yeri sahibi kanlar içinde kaldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, müşteri olarak gittiği iş yerinde maske takması yönünde uyarı yapan işletmeciye askı demiri ile saldırarak başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.
Olay öğlen saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük’te giyim mağazası işleten Salih E., bayram alışveriş için ailesiyle birlikte mağazaya gelen Yunus E. adlı kişiyi maske takması konusunda uyardı. Yaşanan tartışma sonrasında mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran Yunus E., kendisini maske takması yönünde uyaran işletme sahibi Salih E.’ye saldırdı. Askı demiri ile başına vurulan Salih E. Kanlar içinde yerde kaldı.
İşletme sahibinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işletmeci Salih E., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan Yunus E. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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