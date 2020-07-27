1 ton 330 kiloluk boğa 'Paşa', 32 bin liraya satılık

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL´den satışa çıkarıldı. Simental cinsi boğa, heybetiyle ilgi çekti.
Darıca´daki kurban pazarında satışa çıkan boğa, ağırlığı ve heybetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ardahan´ın Göle ilçesinden getirilen simental cinsi 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL´den satışa çıktı. `Paşa´ isimli boğa, pazarın en ağır kurbanlıklarından oldu.
Boğanın sahibi Ersin Polat, `Paşa´ isimli boğanın 3 yaşında olduğunu belirterek, ''Ardahan´ın Göle ilçesinde beslemiş olduğumuz Paşa´mızı satmak için bu sene Darıca kurban pazarına getirdik. Paşa'nın ağırlığı 1 ton 330 kilo, fiyatı ise 32 bin TL. Tüm vatandaşların ilgisini ve sempatisini kazanmış olan Paşa'yı almak isteyen, bakmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-07-27 15:45:02
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