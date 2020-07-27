Kocaeli’de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yolcu otobüsü, panelvan araç ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Kaza, 16.00 sıralarında Körfez D100 Karayolu Şirinyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gıda malzemeleri yüklü panelvan araç, aynı yönde önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpa sonrasında savrulan araçlara ise arkadan gelen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kaza nedniye D100 Ankara istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.