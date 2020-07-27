Balkondan düşen küçük Hamza, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

"Daha dün gibi..."

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 17 gün önce balkondan düşen 2 yaşındaki Hamza Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 17 gün önce Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya ve Meryem Küçük çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Hamza Küçük, 17 gün önce, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Hamza Küçük, hastaneye kaldırıldı. 17 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Hamza, bugün yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-07-27 22:00:44



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