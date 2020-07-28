Belde A.Ş personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi

"Daha dün gibi..."

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Belde A.Ş. personelinin hesaplarına bayram öncesi yaklaşık 4 milyon TL yatırılacak .

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram öncesi yaklaşık 5 bin 100 belediye personelini sevindirecek müjdeyi verdi. Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve İSU’da çalışan Belde AŞ. işçilerine Ekim ayında verilmesi gereken ikramiyelerini kapsayan yaklaşık 4 milyon TL bayramdan önce hesaplarına yatırılacak. Bayram öncesi yatırılacak ikramiye, personelin bayramı daha rahat geçirmesini sağlayacak.

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