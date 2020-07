KARKAD yoğun katılımla açıldı

Kartepe Belediyesinin kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla destek verdiği ilk resmi tescili kadın kooperatifi KARKAD restoran ve satış ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın desteği ile kurulan Kocaeli'nin resmi, tescilli, ilk kadın kooperatifi KARKAD’ın, Acısu Mahallesi’nde Kartepe Belediyesi tarafından yaptırılan restoran ve satış ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. KARKAD bünyesinde Kartepeli kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışı yapılacak. Açılış törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İSU Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karabalık ve davetliler katıldı.



KARKAD’ın açılışında konuşan Kooperatif Başkanı Ece Çiftçi, “Biz Kocaeli’nin 9 Eylül 2019 yılında kurulan ilk tescilli kadın kooperatifiyiz. Katlanarak büyümeye devam ediyoruz. Başkanımız Mustafa Kocaman’ın büyük destekleriyle bugünlere geldik. Başkanımız Kocaman bizlere yüreğini açmıştır. Kadın yaşamın can damarı hayat kaynağıdır. Annedir evin bütün yükünü taşır. Biz de istedik ki evinde bir şekilde hayatını idame ettiren kadınların hayata karışmasını ve bunu üreterek yapmasını istedik. Hayallerimizin peşinden koştuk ve gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Çok şükür bugün buradayız. Bize verdikleri büyük destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Daha sonra söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Bizim başımızın tacı olan kadınlarımıza destek olmak için bir araya geldik. KARKAD için bana gelindiği zaman çok heyecanlandım. Kartepeli kadınlarımız çok önemli bir başarıya imza atmışlardır. Bu bir başlangıçtır. Kadınlarımız kendi elleriyle bu ürünleri hazırladılar. Burası çok farklıdır. Desteğe ihtiyacı vardır. Buraya sahip çıkmak önemlidir. Başımızın tacı kadınlarımızın başarısı görülmektedir. KARKAD büyüyecektir. Ben bir kardeşleri olarak her zaman yanlarındayım. Saraya ihtiyaçları olsun saray yaparım. Yeter ki onlar üretsinler” diye konuştu.



Son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da, “Burada toplanmamızın en önemli nedeni kadınlardır. Dünyanın en lüks lokanta veya en marka yerden alışveriş yapsanız annenizin yemeğinin yerini tutamaz. Kadın elinin değdiği her yerde bereket olur. Kadınlarımızın her zaman yanlarındayız. Kadınlarımız nerede işin içerisindeyse biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarındayız. Burası sembolik olarak bir anlam ifade ediyor eğer annelerimiz, halalarımız, bacılarımız ben üreteceğim diyorsa biz destek olmaya hazırız. KOMEK’te hanımefendilerimiz çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz bu ürünlerin ederine satılması için, satıcısı üreticisi belli olmak üzere bir aplikasyon üretiyoruz. Belki burası da entegre olabilir ve müşterisine kargoyla gönderebilir. İşin içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi olduktan sonra vatandaş vereceği paranın nereye gideceğini biliyor” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından KARKAD’ın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Ardından protokol üyeleri, Kartepeli kadınlar tarafından özel reçeteyle üretilen Kartepe Mantısı ve Kartepe Sarması’nın tadına bakarak, alışveriş yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.