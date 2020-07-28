'Ölüm rampası'nda 7 araç çarpıştı

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Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te `ölüm rampası´ olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı´nda, kontrolden çıkan 7 araç çarpıştı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı´nda meydana geldi. Bölge halkı arasında `ölüm rampası´ olarak bilinen, yüzde 18 eğimli yokuştan inen 7 araç, bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada hiç kimse yaralanmazken, rampanın iniş istikameti kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Yokuştan inmek isteyen sürücüler polis tarafından yan sokaklara yönlendirildi.

Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-07-28 15:40:44



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