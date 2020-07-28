17 günlük yaşam savaşını kaybeden Hamza bebek, toprağa verildi

"Daha dün gibi..."

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde balkondan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede 17 günlük yaşam savaşını kaybeden 2 yaşındaki Hamza Küçük, toprağa verildi.

Olay, 10 Temmuz günü Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem ve Yahya Küçük çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Hamza Küçük 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Hamza Küçük, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minik Hamza'nın cenazesi, bugün evinin önünde helallik alınmasının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na getirildi. Küçük çocuğun cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-07-28 16:44:59



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