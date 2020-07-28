Sürücü virajı alamayınca tır yan yattı

"Daha dün gibi..."

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde virajı alamayan profil demir yüklü tır yan yattı. Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğlen saatlerinde Dilovası Çerkeşli Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö. (59) idaresindeki 41 VZ 164 plakalı profil demir yüklü tır, Çerkeşli yolu üzerinde virajı alamayarak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı tır sürücüsü ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Devrilen tır çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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