4 kişilik ailenin motosiklette tehlikeli yolculuğu



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, motosiklet sürücüsü, bir çocuğunu önüne, diğer çocuğu ile eşini de arkasına oturtarak yolculuk yaptı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli D-100 Karayolu Çenesuyu geçişi yan yolda ilerleyen motosiklette 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına diğer çocuğu ve eşini oturturarak yolculuk yaptı. Plakası bulunmayan motosikletin sürücüsünün davranışı, görenlerin tepkisine neden oldu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-07-28 17:50:47



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