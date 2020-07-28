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Kuzey Marmara Otoyolu´nda bayram trafiği olmayacak

DHA

Kuzey Marmara Otoyolu´nda bayram trafiği olmayacak


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU /İZMİT(Kocaeli),(DHA)KURBAN Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirecek olan tatilciler bu bayram Kuzey Marmara Otoyolu´nda araç yoğunluğuna takılmadan hızlı bir şekilde ilerleyebilecek. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arası bayramda geçici olarak hizmete açılacak.
İstanbul´u Anadolu´ya bağlayan köprü konumunda bulunan Kocaeli geçişinde, her bayram TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu´nda trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Özellikle Dilovası rampası, Hereke geçişi ve Bekirdere rampasında araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yaşanan kazalar da bayram yolculuğunu çileye dönüştürüyordu.
ARAÇLAR KUZEY MARMARA YOLUNDA HIZLI SEYREDECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı ile ilgili müjdeyi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu´nun önemli bölümünü oluşturan Sevindikli ile İzmit kavşakları arasındaki bölümünün geçici olarak ulaşıma açılacağını söyledi. Böylelikle bayram başlangıcı ve bitişinde yollarda yaşanabilecek yoğunluğun azalması planlanıyor. İstanbul-Ankara yönü 29 Temmuz saat 00.01´de açılarak arife ve bayramın iki günü ulaşıma açık olacak. Ankara-İstanbul yönü ise 2 Ağustos saat 00.01´den itibaren 5 Ağustos gecesi saat 24.00´e kadar ulaşıma açık kalacak. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-07-28 18:00:24

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