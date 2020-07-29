63 yaşındaki kadın tonluk boğalarına gözü gibi bakıyor Ölen eşinin emekli maaşı ile beslediği boğalarını ahırın tamiri için satışa çıkardı Yaşlı kadın tek başına beslediği boğaları için alıcı bekliyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir yıl önce eşini kaybeden İclal Oktan, sabahın erken saatlerinden, gecenin geç saatlerine kadar gözü gibi baktığı biri 1 tonluk, diğeri 800 kiloluk boğası için alıcı bekliyor.

Körfez ilçesinde yaşayan İclal Oktan, evinin yanında bulunan ahırında beslediği hayvanlarına gözü gibi bakıyor. 1 yıl önce kaybettiği eşinin yokluğunda kendisini hayvanlarına adayan Oktan, sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar ahırda bulunan hayvanları ile ilgileniyor. Yalnız başına hayvanların bakımlarını yapan Oktan, kurbanlık olarak satmak istediği iki boğası için alıcı bekliyor. Birisi 1 tonun üzerinde, diğeri yaklaşık 800 kilo olan boğası ile günün büyük bir zamanını geçiren Oktan, 2 hayvanı için toplam 39 bin TL para istiyor. Yaşına aldırış etmeden baktığı kurbanlık boğaları için alıcı bulamadığını söyleyen İclal Oktan, hayvanlarını sattığında borçlarını ödeyeceğini ve ahırının yıkılmaya yüz tutan çatısını tamir etmeyi hedeflediğini ifade etti.



"Aldığım aylığı hayvanlara veriyorum"

Eşinden kalan emekli maaşını hayvanların yem parası için harcadığını ifade eden Oktan, “20 senedir burada yaşıyorum. Bir gün eşim Gebze’ye hayvan pazarına gezmeye gitti. Bir de baktım bir inekle evin önüne gelmiş. Ben istemiyorum dedim. O da, ‘bir şey olmaz’ dedi. Hayvan beslemeye öyle başladık. Eşimin vefatı sonrası 1 senedir hayvanlara yalnız bakıyorum. Sabahları saat 6.00’da kalkıyorum. Gece saat 00.00’ya kadar ahırdayım. Hayvanlara bakarken çok zorlanıyorum. Belim, her tarafım ağrıyor. Zorla bakıyoruz. Aldığım aylığı o hayvanlara veriyorum, biz aç kalıyoruz. Küçük olana 19 bin TL, büyük olana 20 bin TL istiyorum. Alıcı şu anda yok. Satınca ahırımızın ve evimizin çatılarını onaracağız, borçlarımızı ödeyeceğiz” dedi.

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