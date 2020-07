Dilovalı çocukların havuz keyfi

Dilovası’nda Yaz Spor Okulları kapsamında oluşturulan portatif havuzlarda, ilçede yaşayan çocuklar yüzme öğrenecek.

Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatı ile gerçekleşen proje kapsamında üç portatif havuz kurularak çocuklara yüzme eğitimleri verilmeye başlandı. Orhangazi Mahallesi’nde Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, Köseler Osmangazi TOKİ Okulu ve Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan Can Gülmen İlkokulu bahçesine kurulan portatif havuzlar ile çocuklar yüzme eğitimi alacaklar. Kurs kayıtları okul bahçelerinde görevliler tarafından yapılmaya başlandı.

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu bahçesine kurulan portatif havuzun açılışına katılan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları çocukların havuz keyfine ortak oldular. Yüzme öğrenmek isteyen çocuklar temiz ve hijyenik koşullara önem verilerek uzman yüzme hocaları eşliğinde dersler almaya başladılar. Açılış renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar havuzun keyfini doyasıya yaşadılar.

Çocukların yüzlerindeki tebessümden duydukları mutluluğu dile getiren Başkan Şayir, “Sağlıklı nesillerin yetişmesi bizlerin görevidir. Malum bir pandemi süreci yaşıyoruz. Çocuklarımız yaz ayında evlerinde kalarak çok sıkıldılar. Şimdi onların eğlenme ve öğrenme zamanı. Kurulan portatif havuzlarımızla çocuklarımız yüzecek ve yüzleri gülecek. Bu süreçte her türlü tedbiri aldığımız havuzlarımızı çocuklarımızın hizmetine sunarak yüzme öğrenmelerini sağlıyoruz. Sosyal alanda gerçekleştirdiğimiz birçok hizmet ile çocuk ve gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Her yıl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle ortaklaşa kurduğumuz bu havuzlarımızla binlerce çocuğumuz hem doyasıya eğleniyorlar hem de yüzme öğreniyorlar. Her çocuğumuzun yüzme sporunu öğrenmesi gerekiyor. Bizde elimizden geldiğince çocuklarımızın bu sporu öğrenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Başkan Şayir, “İlçemize yapılan bu güzel etkinlikler için, başta ve Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Kocaeli Millet Vekillerine, Kocaeli İl spor Müdürlüğüne, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkana, Dilovası İlçe spor Müdürlüğüne ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

