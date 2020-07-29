Araçtaki pet şişelerin içinden 8 kilo esrar çıktı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 8 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, TEM Otoyolu Muallimköy kavşağında durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramada aracın çeşitli yerlerine konulan 15 pet şişe içerisinde 8 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü E.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2020-07-29 11:42:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.