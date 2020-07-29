

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, işlenmiş bor madeni yüklü TIR devrildi, kazada sürücü Ahmet Güleşçi (52) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Kütahya'dan yüklediği işlenmiş bor madenini Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan limana getiren Ahmet Güleşçi yönetimindeki 43 BJ 055 plakalı TIR, önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi. TIR üzerinde bulunan konteynerden bir miktar işlenmiş bor madeni yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acili ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR şoförü Ahmet Güleşçi'ye kaza yerinde müdahale etti.

Önüne bir anda otomobilin çıktığını iddia eden Ahmet Güleşçi, "Sağ şeritte seyrediyordum. Orta şeritten bir araç önüme kırdı. Çarpmamak için direksiyonu kırınca TIR devrildi" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-07-29 12:18:12



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