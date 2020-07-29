KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bor yüklü TIR'ın devrilme anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. TIR'ın yan yola girerken önünde bir otomobilin geçtiği, TIR'ın yol kenarındaki duvara çarparak devrildiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-07-29 14:59:44
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