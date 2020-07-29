TEM Otoyolu´nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

"Daha dün gibi..."

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine giden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı´nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul´dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-07-29 16:01:22



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