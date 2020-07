İMEAK DTO meclisi Marina Ve Kıyı Yapıları Projesini ele aldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Temmuz Ayı meclis toplantısında “Kocaeli Marina ve Kıyı Yapıları Projesi” görüşüldü.



İMEAK DTO Kocaeli Şubesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Kürşat Bal başkanlığında yapılan toplantıya İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ile Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar da katıldı. İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatı ile bölgede daha çok vatandaşın denizle buluşmasını sağlamayı amaçlayan “Kocaeli Marina ve Kıyı Yapıları Projesi” hakkında önemli bilgiler aktardı.



Toplantıda konuşan Bodrum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, bölgesel ve sektörel konularla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bodrum’un Türkiye denizciliği ve deniz turizmine katkılarının büyük olduğunu belirten Dinç, “Bodrum, Ege Denizi ile Akdeniz’in birleştiği bir bölge. 3 bin 500 yıl önce Osmanlı tersanelerinin olduğu, denizle ilgili bütün sektörlerin birleştiği bir yerdeyiz. Ülkemizin her yeri cennet köşesi, her yeri çok güzel ve çok kıymetli. Muğla, ülke deniz turizminin yüzde 25’ini, ülkemize katma değer olarak sağlıyor. Bunlar Antalya’da, Çeşme’de, Ayvalık’ta, Kocaeli’de de olabilir. Biz denize sırtımızı hiç dönmeyiz. Bizim yüzümüz, evlerimiz hep denize doğru bakar. Özellikle Kocaeli, sanayi anlamında, gemi sektörü anlamında birinci sırada gelen bir yer. İMEAK DTO Bodrum Şubesi olarak, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin projelerine her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.



Daha sonra söz alan Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar ise proje ilgili çalışmalardan bahsetti. Akpınar'ın ardından konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de, İMEAK DTO Kocaeli Şubesince gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve son dönem faaliyetler ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Doğusel, "Kocaeli, ülkemiz sanayisinin en önemli kentlerinden biri olarak sanayi kenti özelliğini ön plana çıkarmakla birlikte, 3 bin yıllık tarihi geçmişi ile zengin bir doğa, kültür, tarih, sağlık, deniz, kış ve yaz aktiviteleriyle önemli turizm potansiyeline sahip. Temizlenen denizimiz, mavi bayraklarla donatılan sahillerimiz, sadece yerli turistleri değil, yabancı turistleri de kentimize getirecek tur teknelerini misafir edecek bir kıyı yapısına ihtiyaç doğmasına zemin hazırlamıştır. Dünyanın dört bir yanındaki turistik bölgeleri ziyaret eden ve içinde yüzlerce turisti barındıran gemi turları ülkemizde İstanbul ile bazı Ege ve Akdeniz kentlerimize uğramaktadır. Bu turlar dünyanın önemli turistik kentlerine önemli katma değerler sağlamakta, o kentlerin gelişimi, ekonomisi ve sosyalliği açısından en önemli unsurlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bizler de İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak Kocaeli’nin bu turlara ev sahipliği yapacak bir il olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.



Kocaeli’nin Anadolu’ya açılan bir kapı olduğunu ifade eden Doğusel, “Bu sebeple turlarla ilimize gelen vatandaşların kolayca Anadolu’nun diğer turistik bölgelerine ulaşması çok kolaydır. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak düşünüyoruz ki, böyle bir kıyı yapısı Kocaeli’nin en prestijli ve en yüksek katma değer üreten projesi olacaktır. Öte yandan kentimiz ve çevre illerimiz birinci derece deprem bölgesidir. Böyle bir yapı, afetle mücadele ve afetten kaçış bölgesi olarak da değerlendirilmeye müsaittir. Elbette ki, kıyı yapısının nasıl olacağı da kentimiz için, ülkemiz için önemlidir. Burada öyle bir mimari çalışma olmalıdır ki, tıpkı Saat Kulesi gibi o Kocaeli’yle özdeşleşmelidir. Bu kıyı yapısı dünyada örneği olmayan, özgün bir görüntüde olmalıdır. Ve geçmiş medeniyetlerin imza attığı eserlere nasıl birer armağan olarak bakıyorsak, gelecek nesiller de bu Kocaeli’ye özgü kıyı yapısına aynı şekilde mimari bir armağan gözüyle bakmalıdır” şeklinde konuştu.



Doğusel sözlerini şöyle tamamladı: “Son olarak şunu da ifade etmeliyim: Böyle bir kıyı yapısı salt olarak teknelerin barınma alanı olarak kullanılacağı bir yer değil, arkasında oluşturulacak yaşam alanı ile bütüncül olarak planlanması önemlidir. Bu da Kocaeli için yeni yaşam alanları anlamına gelmektedir. Bu kentin tüm unsurlarının, devlet kademelerinden belediyelere, üniversitelerimizden Odalarımıza kadar herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 OcakHaziran döneminde Kocaeli ihracatımız yüzde 19.3, ithalatımız ise yüzde 5.9 azalış göstermiştir. Bu dönemde vergi tahsilatı yüzde 27 artmıştır. Gelen gemi sayısında Kocaeli ilk sıradadır. 4 bin 265 gemi sayısı ile ilk dört limanın dışında kalan 42 limanın toplamından daha fazladır. Yük elleçleme istatistiklerinde de aynı durum söz konusu, 37 milyon ton elleçleme ile ülke genelinde yüzde 15 pay alarak birinci konumdadır.”



Toplantı, meclis üyelerinin sektörel sorunlarıyla ilgili soruları yanıtlandıktan sonra Kurban Bayramı tebrikleşmesiyle birlikte sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.