İMEAK DTO meclisi Marina Ve Kıyı Yapıları Projesini ele aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İMEAK DTO meclisi Marina Ve Kıyı Yapıları Projesini ele aldı

İHA

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi'nin Temmuz Ayı meclis toplantısında "Kocaeli Marina ve Kıyı Yapıları Projesi" görüşüldü.

İMEAK DTO meclisi Marina Ve Kıyı Yapıları Projesini ele aldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Temmuz Ayı meclis toplantısında “Kocaeli Marina ve Kıyı Yapıları Projesi” görüşüldü.

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Kürşat Bal başkanlığında yapılan toplantıya İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ile Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar da katıldı. İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatı ile bölgede daha çok vatandaşın denizle buluşmasını sağlamayı amaçlayan “Kocaeli Marina ve Kıyı Yapıları Projesi” hakkında önemli bilgiler aktardı.

Toplantıda konuşan Bodrum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, bölgesel ve sektörel konularla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bodrum’un Türkiye denizciliği ve deniz turizmine katkılarının büyük olduğunu belirten Dinç, “Bodrum, Ege Denizi ile Akdeniz’in birleştiği bir bölge. 3 bin 500 yıl önce Osmanlı tersanelerinin olduğu, denizle ilgili bütün sektörlerin birleştiği bir yerdeyiz. Ülkemizin her yeri cennet köşesi, her yeri çok güzel ve çok kıymetli. Muğla, ülke deniz turizminin yüzde 25’ini, ülkemize katma değer olarak sağlıyor. Bunlar Antalya’da, Çeşme’de, Ayvalık’ta, Kocaeli’de de olabilir. Biz denize sırtımızı hiç dönmeyiz. Bizim yüzümüz, evlerimiz hep denize doğru bakar. Özellikle Kocaeli, sanayi anlamında, gemi sektörü anlamında birinci sırada gelen bir yer. İMEAK DTO Bodrum Şubesi olarak, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin projelerine her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Daha sonra söz alan Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar ise proje ilgili çalışmalardan bahsetti. Akpınar'ın ardından konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de, İMEAK DTO Kocaeli Şubesince gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve son dönem faaliyetler ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Doğusel, "Kocaeli, ülkemiz sanayisinin en önemli kentlerinden biri olarak sanayi kenti özelliğini ön plana çıkarmakla birlikte, 3 bin yıllık tarihi geçmişi ile zengin bir doğa, kültür, tarih, sağlık, deniz, kış ve yaz aktiviteleriyle önemli turizm potansiyeline sahip. Temizlenen denizimiz, mavi bayraklarla donatılan sahillerimiz, sadece yerli turistleri değil, yabancı turistleri de kentimize getirecek tur teknelerini misafir edecek bir kıyı yapısına ihtiyaç doğmasına zemin hazırlamıştır. Dünyanın dört bir yanındaki turistik bölgeleri ziyaret eden ve içinde yüzlerce turisti barındıran gemi turları ülkemizde İstanbul ile bazı Ege ve Akdeniz kentlerimize uğramaktadır. Bu turlar dünyanın önemli turistik kentlerine önemli katma değerler sağlamakta, o kentlerin gelişimi, ekonomisi ve sosyalliği açısından en önemli unsurlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bizler de İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak Kocaeli’nin bu turlara ev sahipliği yapacak bir il olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Kocaeli’nin Anadolu’ya açılan bir kapı olduğunu ifade eden Doğusel, “Bu sebeple turlarla ilimize gelen vatandaşların kolayca Anadolu’nun diğer turistik bölgelerine ulaşması çok kolaydır. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak düşünüyoruz ki, böyle bir kıyı yapısı Kocaeli’nin en prestijli ve en yüksek katma değer üreten projesi olacaktır. Öte yandan kentimiz ve çevre illerimiz birinci derece deprem bölgesidir. Böyle bir yapı, afetle mücadele ve afetten kaçış bölgesi olarak da değerlendirilmeye müsaittir. Elbette ki, kıyı yapısının nasıl olacağı da kentimiz için, ülkemiz için önemlidir. Burada öyle bir mimari çalışma olmalıdır ki, tıpkı Saat Kulesi gibi o Kocaeli’yle özdeşleşmelidir. Bu kıyı yapısı dünyada örneği olmayan, özgün bir görüntüde olmalıdır. Ve geçmiş medeniyetlerin imza attığı eserlere nasıl birer armağan olarak bakıyorsak, gelecek nesiller de bu Kocaeli’ye özgü kıyı yapısına aynı şekilde mimari bir armağan gözüyle bakmalıdır” şeklinde konuştu.

Doğusel sözlerini şöyle tamamladı: “Son olarak şunu da ifade etmeliyim: Böyle bir kıyı yapısı salt olarak teknelerin barınma alanı olarak kullanılacağı bir yer değil, arkasında oluşturulacak yaşam alanı ile bütüncül olarak planlanması önemlidir. Bu da Kocaeli için yeni yaşam alanları anlamına gelmektedir. Bu kentin tüm unsurlarının, devlet kademelerinden belediyelere, üniversitelerimizden Odalarımıza kadar herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 OcakHaziran döneminde Kocaeli ihracatımız yüzde 19.3, ithalatımız ise yüzde 5.9 azalış göstermiştir. Bu dönemde vergi tahsilatı yüzde 27 artmıştır. Gelen gemi sayısında Kocaeli ilk sıradadır. 4 bin 265 gemi sayısı ile ilk dört limanın dışında kalan 42 limanın toplamından daha fazladır. Yük elleçleme istatistiklerinde de aynı durum söz konusu, 37 milyon ton elleçleme ile ülke genelinde yüzde 15 pay alarak birinci konumdadır.”

Toplantı, meclis üyelerinin sektörel sorunlarıyla ilgili soruları yanıtlandıktan sonra Kurban Bayramı tebrikleşmesiyle birlikte sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM ve D100 Karayolu’nda bayram trafiği başladı TEM'de başlayan bayram tatilcisi yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER TEM ve D100 Karayolu’nda bayram trafiği ...
Taş motorunu tamir etmek isterken ölen 4 çocuk babası defnedildi
YEREL HABERLER Taş motorunu tamir etmek isterken ölen 4 çocuk babası ...
TEM Otoyolu´nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER TEM Otoyolu´nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
İzmitli dans ekibi Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER İzmitli dans ekibi Türkiye’yi temsil edecek
Kocaeli’de 730 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 730 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi ...
Bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı (2)
YEREL HABERLER Bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı (2)
Kartepe’ye bayramda ‘Naim’ geliyor
YEREL HABERLER Kartepe’ye bayramda ‘Naim’ geliyor
Körfez’de alt yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Körfez’de alt yapı çalışmaları sürüyor
Belediyenin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1.5 ton mahsul toplanacak 35 dönümlük bahçeden toplanan meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
YEREL HABERLER Belediyenin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1.5 ton ...
Büyükşehir, "online ihale sonrası işlemler eğitimi" gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir, "online ihale sonrası işlemler eğitimi" ...
150 bin TL’lik esrar operasyonu kamerada
YEREL HABERLER 150 bin TL’lik esrar operasyonu kamerada
Başiskele’de Kurban Bayramı tedbirleri alındı
YEREL HABERLER Başiskele’de Kurban Bayramı tedbirleri alındı
Kocaeli’de bor madeni yüklü tırın devrilme anı kamerada Hatalı sollamadan kaçan bor yüklü tır böyle devrildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de bor madeni yüklü tırın devrilme anı ...
Arızalanan taş motorunu tamir etmek isterken canından oldu Parçalanan motordan fırlayan parça göğsüne saplanınca kanlar içinde kaldı Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Arızalanan taş motorunu tamir etmek isterken canından ...
Kocaeli'deki mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlandı
Bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı
YEREL HABERLER Bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı
Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır
Araçtaki pet şişelerin içinden 8 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Araçtaki pet şişelerin içinden 8 kilo esrar çıktı
İzmit Zabıta bayramda görevinin başında
YEREL HABERLER İzmit Zabıta bayramda görevinin başında
Dilovalı çocukların havuz keyfi
YEREL HABERLER Dilovalı çocukların havuz keyfi
Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor
YEREL HABERLER Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler ...
İzmit köylerinde, asfalt mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER İzmit köylerinde, asfalt mesaisi sürüyor
Başkan Büyükakın, Kandıra esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Kandıra esnafıyla buluştu
Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama makinesi, canından etti
YEREL HABERLER Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X