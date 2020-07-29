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Denetim noktasında durdurulan sürücüler ceza beklerken pişmaniye yedi Bayram tatili için Kocaeli'den geçen sürücülere pişmaniye ikram edildi

İHA

Kurban Bayramı öncesinde Kocaeliİstanbul sınırında denetimlerine başlayan polis ekipleri, sürücülere kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunup pişmaniye ikram etti.

Denetim noktasında durdurulan sürücüler ceza beklerken pişmaniye yedi Bayram tatili için Kocaeli'den geçen sürücülere pişmaniye ikram edildi

Kurban Bayramı öncesinde Kocaeliİstanbul sınırında denetimlerine başlayan polis ekipleri, sürücülere kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunup pişmaniye ikram etti.
Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla Kocaeliİstanbul sınırında denetimlerini sıklaştıran emniyet ekipleri sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunarak pişmaniye ikram etti. Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D100 karayolu Ankara istikametinde bulunan uygulama noktasında araçları durduran ekipler sürücülere kuralları hatırlatan broşürler dağıttı. Sürücülere Kocaeli'nin meşhur tatlısı pişmaniye de ikram eden ekipler, vatandaşlara 'iyi bayramlar' dileklerinde bulundu.

"Ağız tadı olarak pişmaniyemizi vermiş olacağız"
Uygulama noktasını ziyaret ederek bayram öncesi alınan tedbirler hakkında bilgiler veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi Kocaeli'nin en öne çıkan ürünlerinden bir tanesi pişmaniye. Dolayısıyla böyle bir günde bir ağız tadı olarak da pişmaniyemizi hep beraber vermiş olacağız. Diğer taraftan da biliyorsunuz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü İstanbulAnkara istikametinde dün gece 00.00'dan itibaren açıldı. Orada da yine gerekli tüm tedbirler, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık tedbirlerimiz, itfaiye tedbirlerimiz gereken her türlü tedbirlerimiz alındı. Böylelikle bu hizmet ve yatırımın gerçekleşmesinde büyük emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve her kademede ki çalışan kardeşlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli olarak bundan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve trafiğimizi de hafifleteceğini söylemek istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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