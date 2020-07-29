Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi 

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonundan düştü. Yaralanan çocuk annesinin kucağında sedyeye konularak hastaneye getirildi.

Olay, öğleden sonra Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Seyhan Sokak´ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonunda oynarken düştü. Hafif yaralanan çocuğu görenler, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ahmet Habip´i sağlık kontrolünden geçirdi. Annesi Reşe Habip kucağındaki çocuğuyla birlikte ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne getirildi. Kucağındaki çocuğuyla birlikte sedyede oturan anne, acil servise götürüldü. Çocuk müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-07-29 20:39:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.