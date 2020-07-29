Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi 

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonundan düştü. Yaralanan çocuk annesinin kucağında sedyeye konularak hastaneye getirildi.
Olay, öğleden sonra Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Seyhan Sokak´ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonunda oynarken düştü. Hafif yaralanan çocuğu görenler, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ahmet Habip´i sağlık kontrolünden geçirdi. Annesi Reşe Habip kucağındaki çocuğuyla birlikte ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne getirildi. Kucağındaki çocuğuyla birlikte sedyede oturan anne, acil servise götürüldü. Çocuk müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-07-29 20:39:35
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