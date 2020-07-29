TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı (2)

TEM YOLUNDA YOĞUNLUK ARTTI
Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı´nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul´dan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli´nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.
D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN
D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı´na kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU
2020-07-29 21:20:42
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