Bacasız sanayi ile 39 ülkeye ihracat İzmitli sanayiciler istihdama dev katkı için yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Alikahya Organize Sanayi Bölgesi yanına taşınacak olan İzmit Makine İmalatçıları Sitesi, hem üretim hem de istihdam kapasitesini artırarak bölgeye ve ekonomiye katkı sunmaya hazırlanıyor.



Kocaeli'nin "bacasız sanayisi" yeni yerinde üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artıracak. Şehir merkezinde ve mahalle aralarında yaptıkları üretimle 39 ülkeye makine ihraç eden 94 firma, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi yanındaki Durhasan mevkiine taşınarak düzenli alanda, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirecek. Taşınma kararından memnun olduklarını ifade eden İzmit Makina İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Metin Aktürk, “Kooperatif üyelerinin ekonomiye yıllık katkısı 600700 milyon lira. Bunu 1 milyar liraya çıkarmayı ve istihdamı yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz. Evlerin arasında imalatın olması çok doğru değildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı bu kararla hem şehir adına hem de üreticiler adına tarihi bir adım attı” dedi.



İzmit'teki mevcut sanayi sitesinin 50 yıl öncesinin planlarıyla yapıldığı için şu an ihtiyacı karşılamadığını ve altyapının yetersiz olduğunu söyleyen Aktürk, "Daha önce fabrikalara, küçük işler yapan, makine imalatları yapan veya yedek parça yapan firmalardık. Daha sonra kurumsallaşma adına, marka olmak adına katma değeri daha yüksek farklı imalatlara girdik. Mesela geri dönüşüm makineleri yapıyoruz. Yaptığımız makinelerin, birçoğu yurt dışından geliyordu ama şimdi biz bu makineleri burada üretiyoruz. Şu an katma değeri daha yüksek olan makineleri kendimiz yapıp, hem yurt içine hem de yurt dışına satıyoruz. Birçok arkadaşımız yüzde 3040 kapasitede çalışıyor. Bunun daha da artma imkanı var. Üretim kapasitesi artınca dolayısıyla istihdam da artacak. Bu şehrin gençlerine, insanına iş imkanı doğacak. Bugün 94 firmada yaklaşık 2 bin çalışanımız bulunuyor. Bu kapasiteyi yüzde 40 civarı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.





Sanayi sitelerinin yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Aktürk, "Bütün makine imalatçılarının bir arada bulunmasının birçok avantajı olacak. Bazı büyük ve katma değeri yüksek makinelerin üretiminde yapılan iş birliği bu sayede artacak. Yeni sanayi sitesi tamamen çevreci, hatta kendi elektriğini üreten bir yapı olacak. Yalnızca piyasanın ihtiyaçları olan malzemeleri değil, kendi imkanlarımızla yarın savunma sanayinin ve diğer ihtiyaçlarımızın karşılanacağı katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. Bunları başarabilirsek hem kendimize hem ülkemize hem de şehrimize artı değer sağlayacağız. Burada yaptığımız iş itibarıyla tamamen 'bacasız sanayiyiz'. Bacasız sanayi olduğumuzdan çevreyle ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Böyle olsa, bugün bulunduğumuz mevcut konumda da problem yaşanırdı. Hem şehrin, hem de üreticinin kazanacağı bu kararı uzun süredir bekliyorduk. Sanayi kuruluşlarının hemen yanı başı olduğu için Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu Durhasan Bölgesine taşınma kararını onaylayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Belediye Meclisine teşekkür ediyoruz. Bu aynı zamanda şehrimiz adına en büyük kentsel dönüşüm projesi olacaktır” şeklinde konutşu.

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